Prise en charge covid-19 – Des bouteilles d’oxygène au profit de six cent malades

Dans le contexte de la pandémie et des décès liés à la Covid-19, près de deux mille six cent quatre-vingt bouteilles d’oxygène ont été livrées aux centres hospitaliers qui prennent en charge les formes graves du coronavirus depuis le mois de juin. Une aide de la part de l’Unicef, qui a contracté avec les sociétés malgaches d’approvisionnement en oxygène, vient en appui des bouteilles d’oxygènes présentes au niveau des grands hôpitaux destinés à prendre en charge les cas sévères ; les malades au niveau de la capitale et dans d’autres régions en bénéficieront. Vingt-trois centres hospitaliers répartis dans dix-sept régions ont été dotés d’oxygène. Le coût unitaire des bouteilles varie selon les régions, allant de 108 000 ariary à 225 000 ariary soit 28 à 53 USD. Le coût total est de 295 209 000 ariary. Près de six cent quatre-vingt huit patients ont bénéficié d’une oxygénothérapie, dont six cent quarante-cinq ont vu leur pronostic vital s’améliorer. A noter qu’un patient qui a besoin d’une oxygénothérapie nécessite près de dix bouteilles d’oxygène durant la thérapie. La dotation couvre les besoins des patients au niveau des grands hôpitaux. Des réanimateurs ont, en outre, bénéficié d’un renforcement de capacité par une formation en recyclage. La dotation se fera au bénéfice des patients jusqu’à ce que les équipements commandés arrivent.