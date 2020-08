Prévention pandémie – La région Sofia prend ses précautions

La région Sofia a enregistré six cas positifs du coronavirus et cette situation alarme les hauts responsables. Afin de mieux cerner le problème et pour éviter la propagation de la maladie, le gouverneur, le général Lylison René de Roland, renforce les mesures strictes concernant la circulation et le respect des horaires. « Tout le monde peut exercer ses activités jusqu’à 12 heures. Tous les établissements de divertissement, les marchés hebdomadaires sont fermés. Tout déplacement régional et toute veillée mortuaires sont interdits. Seuls les pharmacies et les commerçants de produits de première nécessité restent ouverts », rapporte-t-il. Ces mesures concernent les districts de Mampikony, de Boriziny, d’Antsohihy, de Bealanana, de Befandriana Avaratra, de Mandrotsaka et d’Analalava.