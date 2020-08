Pandémie – Des vols pour les intervenants humanitaires

Corridor humanitaire. Un vol de personnels humanitaires affrété par le Pro­gramme Alimentaire Mondial (PAM) a atterri ce mardi 28 juillet. Ce vol en provenance de Johannesburg va transporter des personnels humanitaires, entre autres des travailleurs humanitaires, des intervenants sanitaires et également un cargo léger. Des vols se dérouleront tous les mardis et jeudis du mois de juillet jusqu’en août. Le premier vol prendra à son bord du personnel sanitaire.

Dans le contexte de la pandémie où les vols commerciaux et où la majorité des États sont en confinement. Les vols auront pour objectif de soutenir les agences des nations unies, les organisations non gouvernementales et la communauté des diplomates. Ces travailleurs humanitaires auront pour tâche de venir en appui à la capacité du pays et notamment, aux intervenants sanitaires déjà présents dans le pays. Mais ils viendront également en appui à la gestion des différentes aides.

Mesures

« Le PAM est en première ligne pour fournir des services de transport aérien essentiel afin de garantir que la communauté humanitaire et le personnel médical aient accès au pays, dont Madagascar, si le gouvernement et la population ont besoin de leur appui », souligne Moumini Ouedraogo, représentant du PAM à Madagascar.

Des mesures de protection sanitaires ont été respectées, selon le communiqué du PAM. Il a été indiqué que ce dernier avait pris les toutes les mesures possibles pour obtenir à temps ces autorisations pour ces vols, tout en travaillant avec les ministères concernés, dont le ministère de la santé publique, ou encore de la sécurité publique, et le ministère des transports et du tourisme et l’Aviation civile de Madagascar (ACM).

En outre, depuis janvier, près de cent trente-cinq cargos humanitaires et médicales ont été envoyés dans quatre-vingt-onze pays. Ces cargos qui contiennent des équipements de protection individuelle, ou encore des respirateurs. Vers mi-avril, près de vingt vols ont été organisés depuis Addis Abeba pour soutenir cinquante-deux pays Africains, dont Mada­gascar. Près de 5,4 millions de kits de masques ont été transportés, accompagnés de kits de test.