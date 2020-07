Namontana – Un garçon et une dame tués dans un accident

Un poids lourd a foncé droit sur un commerce bordant la route, hier, vers 16 heures, à Namontana. Deux blessés sur les trois ont rendu leur dernier souffle à l’hôpital.

Une scène d’accident mortel qui fait froid dans le dos. C’est ce qui s’est produit, hier aux environs de 16 heures, sur la route de Namon­tana. Deux morts ont été déplorés et un blessé se trouve toujours sur son lit d’hôpital, à Ampefiloha, placé sous soins intensifs.

Un camion a terminé sa folle course en percutant de plein fouet et détruisant un local commercial installé sur le bord de la chaussée. Trois personnes ont été prises en sandwichs. En un rien de temps, les lieux étaient bondés d’une foule brûlant de curiosité. En un rien de temps, la police du cinquième arrondissement est arrivée sur place pour sécuriser le périmètre et procéder à l’évacuation des victimes après les avoir désincarcérées.

Mis en garde-à-vue

Les blessés ont été transportés à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) où deux d’entre eux, un petit garçon âgé d’environ 10 ans et une dame de 45 ans, ont rendu l’âme. Le dernier a été pris en main par l’équipe urgentiste du service de réanimation. La police recueillera des informations le concernant dès que les médecins le permettront.

Les policiers ont immobilisé le véhicule lourd pendant les constatations. Ils ont immédiatement évacué le conducteur par peur de la colère des gens. La situation a donc été maîtrisée, même si l’attroupement important n’a pas été facile à disperser.

Aux derniers renseignements signalés par la police, le chauffard se trouve en garde-à-vue au sein de la brigade des accidents de la circulation (BAC), dans les locaux du commissariat central de Tsaralalàna. Il est sorti indemne du drame. Il sera traduit au parquet qui tranchera sur son sort. « Pour le moment, c’est à travers l’ enquête qu’on saura la véritable origine de cette sortie de route mortelle. Les deux dépouilles ont été transférées à la morgue », explique brièvement la BAC.

Une enquête de voisinage a suivi le constat effectué par l’équipe envoyée sur place. Selon un riverain, la troisième victime est une femme.

« Un accident de scooter s’est passé quinze minutes avant celui du camion, au même endroit », a rapporté un témoin oculaire.