Guerre sanitaire – Les collectivités décentralisées réactivées

Le gouvernement accélère la vitesse pour combattre la pandémie du coronavirus. Les membres de l’Exécutif sont à pied d’oeuvre pour mener les actions dans cette guerre sanitaire. Le président de la République fait une visite dans la partie Ouest et Nord du pays. Dans le but de renforcer les efforts déjà mis en oeuvre, toutes les structures ont reçu le soutient de l’État. Le personnel de santé, les autorités locales ainsi que la population dans les zones touchées par la pandémie dans la région de Boeny et de Diana ont resserré le coude pour faire face à ce fléau.

La mise en place des gouverneurs fraîchement nommés à Boeny et à Diana permettra à ces régions d’intensifier les efforts dans la lutte contre la Covid-19. Les cas confirmés à la Covid-19 se multiplient ces derniers temps, si auparavant, la situation à Mahajanga et Antsira­nana s’est ralentie après la détection de quelques personnes infectées. Il en est de même pour Analanjirofo. Les cas s’aggravent alors qu’il y a un certain moment où les mesures de confinement ont été allégées. ­Le redémarrage du fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées favorise la coordination de la stratégie, notamment en cette période de crise sanitaire.