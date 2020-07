Épidémie – Un décès et soixante-sept contaminés en régions

L’un des deux décédés du coronavirus rapportés hier se trouve dans la ville de Mahanoro où est pris en charge un autre malade actuellement. Cette localité dans la région Atsinanana , est à deux cent soixante-dix kilomètres de Toamasina via la RN2 et puis la RN11 dans l’Est du pays . Dans la ville portuaire de Toamasina vient d’être signalée, la présence de trois contaminés supplémentaires après le passage de trente-six personnes au test de quarante-cinq minutes à travers l’appareil GenExpert. Soixante-sept nouveaux porteurs du Covid-19 sont totalisés dans huit régions différentes hier.

En dehors de la région Atsinanana, auparavant épicentre de la pandémie, la contagion n’est plus freinée. Vingt nouveaux cas positifs sont localisés à Mahajanga au même moment où onze patients guérissent. Ville devenue à risque par rapport à l’expansion de la contamination au stade actuel de la multiplication des cas communautaires, Mahajanga enregistre deux patients en état grave. À Ambaton­drazaka, dans la région Alaotra-Mangoro , un regain de la contagion se manifeste par la découverte de treize contaminés. Tandis que la région Matsiatra-Ambony enregistre douze nouveaux cas positifs, trois patients y sont guéris après un traitement au CHU d’Andrainjato à Fianarantsoa où six patients restent en état grave. Dans la partie sud du pays, la ville de Tolagnaro comptabilise quatre cas de guérison et un contaminé détecté.

À Toliara où deux malades sont déclarés guéris, quatre contaminés font leur entrée en traitement. A Boriziny où le chef de la diplomatie Djacoba Tehindrazanarivelo s’emploie à distribuer des équipements médicaux et remet des financements à la région Sofia, quatre nouveaux porteurs du covid-19 sont répertoriés. Pas loin de là, la ville d’Antsohihy compte également quatre nouveaux malades du coronavirus.

Dans la partie septentrionale de l’île, deux villes en ébullition en pleine période de récolte de la vanille connaissent la propagation du coronavirus. Sambava dénombre quatre nouveaux cas positifs et Vohémar en recense un.