Sports – Les installations dopent les Mauriciens

Priorité santé. Les Mauriciens sont conscients des bienfaits des activités physiques, et passent davantage de temps à maintenir leur forme.

Bouger est bon pour la santé. Ce ne sont pas les Mauriciens qui diront le contraire ! Ils profitent des divers clubs de gym et instituts à travers l’île pour rester en forme. Et le nombre de complexes ne cesse de croître.

Au Shape Sport Club, basé à Grand-Baie, le nombre de clients augmente sans cesse. «Nous percevons qu’il y a de plus en plus de jeunes qui s’intéressent au sport surtout», relate James Agathe, directeur des lieux. Plus loin, au Synergy Sport & Wellness Institute à Helvétia, les clients s’y rendent spécialement pour le centre de bien-être de l’institut.

«Au fur et à mesure de leurs visites, les clients essayent les activités sportives et y prennent goût», rapporte l’Operations Manager, Aurélie Halbwachs. Même constat de Jeff Lorey. Les Mauriciens prennent davantage conscience des bienfaits du sport. «Je vois qu’à Maurice nous sommes sur une bonne pente», nous dit-il.

Le coach du Club Moving Trianon souligne également que la gent féminine garde surtout la forme en pratiquant le yoga, la zumba ou le body combat. En effet, ces clubs et complexes sportifs permettent aux Mauriciens de garder la forme et de pratiquer diverses disciplines comme les sports collectifs, les sports de raquette ou le sport de combat.

Cours

Le sport, Shakeel et Micha Sayed le pratiquent depuis des années. Le premier nommé s’adonne au badminton depuis plus de 30 ans alors que Micha Sayed s’est mis à l’aïkido, un art martial, il y a 14 ans. Ces deux frères dirigent les usines Plyfoam Ltd, qui fabriquent des matelas en éponge tout en offrant un service de garnissage.

Ils donnent aussi des cours de badminton et d’aïkido durant leur temps libre dans un court aménagé à l’arrière de leur usine à Baie-du-Tombeau.

La salle n’étant pas assez spacieuse pour que les deux frères puissent s’entraîner et donner leurs cours ensemble, ils ont décidé d’ouvrir bientôt un complexe sportif pour offrir à davantage de personnes la possibilité de pratiquer ces disciplines.

En effet le complexe remplacera le court qu’ils utilisent depuis 1996…

