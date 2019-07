Réseau routier – L’axe Toamasina-Foulpointe en réfection

Bientôt la fin du calvaire pour les usagers de l’axe Toamasina-Foulpointe. La réhabilitation de la route débute ce jour.

Lueur d’espoir. La réhabilitation de la partie de la RN5 entre Toamasina et Foulpointe débute ce jour. Les engins qui seront utilisés pour les travaux sont sur place depuis le weekend. Une source auprès du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’habitat et des travaux publics a confirmé que ces machines seront bien utilisées pour la réfection de cet axe qui fait tant jaser la population de cette partie de l’île depuis quelques années maintenant. La présidente du groupe Facebook devenu association Ino Maresaka à Tamatave, Viviane Rahari­niaina, ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’agit de cet axe. « Cela fait plusieurs années que les habitants et les opérateurs économiques qui ont des activités sur cet axe se plaignent de l’état de la route. Les travaux qui y ont été entrepris par le passé n’étaient que superficiels et le problème revenait à chaque fois », a-t-elle lancé. Avec les grandes vacances qui arrivent, la route va être particulièrement sollicitée, Foulpointe étant un site balnéaire prisé des touristes nationaux. À cause du piteux état de l’infrastructure avec de nombreux points noirs dès Ambodiatafana, il faut presque une demi-journée pour faire les 60 km qui séparent la destination de Toamasina. Par conséquent, il faut compter 20 000 ariary pour aller de la capitale d’Atsinanana à Foulpointe contre 6 000 ariary lorsque que la route était encore respectable.

Aucune précision n’a émané de la source du ministère ni sur la durée ni sur la nature des travaux et encore moins du coût.

Route des vacances

Visiblement, il y a une volonté de la part du gouvernement de sauver la haute saison touristique de Foulpointe cette année, la première vague de vacanciers étant attendue fin aout avec l’examen du CEPE qui aura lieu le 27. Les frais Antananarivo-Foulpointe sont actuellement proposé à 30 000 ariary. D’après un transporteur à Ambodivona, les Malgaches sont de plus en plus nombreux à s’enquérir de la destination. Certains auraient même commencé à réserver des places.

Si la réhabilitation de cette partie de la RN5 commence ce jour, on ne peut pas toujours en dire autant de la partie entre Mananara Nord et Maroantsera, donc les travaux ont été annoncés en avril 2017 sur financement de la Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique.