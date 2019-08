CHAN – Arnaud offre la victoire aux Barea

Madagascar a battu le Mozambique sur la plus petite des marges, hier à Mahamasina, grâce à un but tardif d’Arnaud, rentré quelques minutes plus tôt.

Comme lors de son dernier match avec le Mozambique, Madagascar s’est imposé. Aucun but à signer au terme des quatre- vingt-dix minutes de jeu, hier au stade de Mahamasina. L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite dans le temps additionnel par Arnaud, qui était entré en jeu en seconde période (90e+3). Les Barea se déplaceront donc avec un léger avantage, le weekend prochain à Maputo, pour la deuxième confrontation de ce deuxième tour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations 2020 (ndlr : compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats domestiques).

Alignés en 4-4-2, les Barea, habillés par Nino Design, et non Garman précisons-le, se sont montrés très conquérants durant les dix premières minutes. Ils ont enchainé les vagues offensives, sans pour autant trouver la faille. L’occasion la plus franche est survenue à la sixième minute de jeu, quand Tsito a subi une faute à l’entrée de la surface mozambicaine. Baggio s’est chargé de tirer le coup franc, mais sa frappe a frôlé la lucarne de Guambe.

Au fil de la première période, la sélection malgache est devenue de plus en plus brouillonne, gênée également par l’état du gazon jaunâtre de Mahamasina.

Ultime occasion

En face, les Mambas aussi ont manqué d’efficacité. Sans oublier qu’ils n’ont pas su profiter des quelques sorties approximatives de Leda, le portier malgache.

En seconde période, Franklin Andriamanarivo a fait rentrer coup-sur-coup Lalaina et Arnaud. Coaching gagnant pour le sélectionneur des Barea, puisque Lalaina a fait mal aux défenseurs mozambicains grâce à sa capacité de percussion et à ses débordements, tandis qu’Arnaud a offert la victoire aux Barea dans les arrêts de jeu. L’attaquant de la CNaPS Sport s’est retrouvé à la conclusion d’un cafouillage dans la surface adverse, à la 93e minute, sur l’ultime occasion malgache.

La rencontre d’hier constituait la cinquième affiche entre Madagascar et le Mozambique, en l’espace de deux ans, toutes compétitions confondues, à savoir CHAN et Cosafa Cup. Et le bilan penche largement en faveur de la Grande île, avec quatre succès et un nul.