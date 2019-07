Basketball – Jeux des îles – Carton plein pour Madagascar

Mission accomplie, deux finales et deux victoires. L’équipe masculine renoue au titre vingt ans après le dernier sacre des Jeux en 1998.

Beau doublé. Comme à l’entrainement, les garçons ont battu en finale à sens unique les Mahorais sur le score net de 89 à 45, samedi au gymnase de Phoenix.

Les John, Livio, Mory, Elie, Rija et Guy ont été tout simplement supérieurs techniquement. À l’aise, ils étaient efficaces en rebonds aussi bien offensifs que défensifs. Sans pression, Rija et consorts n’ont presque pas raté leurs lancers francs. De plus, Arnauld accentue l’ambiance avec ses dunks et halley hoop. Le tableau affichait 53 à 23 à la pause et 70 à 39 à la fin du troisième quart-temps, en faveur des Malgaches.

« Il ne faut jamais sous-estimer les adversaires. Cette équipe est arrivée en finale après de dures épreuves… Nous avons essayé durant la finale de rester concentrés en permanence. C’est une importante expérience pour ces joueurs en vue des prochaines compétitions continentales », souligne l’entraîneur national, Tojo Rasamoelina. « Nous nous sommes bien préparés, physiquement et techniquement. Nous étions prêts et nous avons pris tous les matches au sérieux. Physiquement, nous avons été au dessus des autres équipes », constate Rija Lahontan, expatrié de France après la finale.

« Nous avons su gérer les temps forts et les temps faibles, tous les joueurs ont bien assumé et nous sommes très heureux du résultat. Notre objectif est aussi de donner du bonheur aux gens », ajoute-t-il.

Au bout du suspense et dans la douleur, les filles ont battu et ont pu récupérer la médaille d’or ratée de justesse en 2015 à La Réunion, sur une victoire de 93 à 77 face aux Réunionnaises.

Revanche

L’équipe tenante du titre a encore dominé les deux premiers quart-temps et ont mené 45 à 41 à la pause. La sélection de la Grande île a remonté la pente en troisième période et devancé la petite Île d’un demi-panier d’écart, 66 à 65.

Les Malgaches ont creusé l’écart en dernière période et ont devancé leurs adversaires, 82 à 68, à trois minutes du coup de sifflet final. « Nous avons perdu la médaille d’or en 2015 et ma mission était cette fois de la récupérer. Nous l’avons concrétisé après deux mois de préparation intensive, sans relâche », se réjouit Lydia Rasoanirina qui en est à ses sixièmes Jeux des Îles.

« Je suis très heureuse de notre succès. Nous avons le moral à bloc, car l’objectif a été de remporter l’or », exprime, pour sa part, Fanjatiana Raholiarisoa. Le coach Aimé Randria a précisé, de son côté, que « le fait d’affronter La Réunion en finale a eu un impact psychologique sur les joueuses. J’ai eu dans ma sélection quatre anciennes et huit nouvelles joueuses. Nous avons essayé de varier nos attaques et nous avons été efficaces en défense malgré quelques pertes de balle».

Les médailles des filles ont été remises par Ahmad, président de la Confédération Africaine de Football. Le président de la Fédération malgache de basketball, Jean Michel Ramaroson, a profité de l’occasion pour annoncer la qualification de Mada­gascar aux circuits africains, dont l’Afrobasket Men 2021 au Rwanda. Le premier tour est prévu en novembre.