Antananarivo – Pénurie d’eau dans plusieurs quartiers

Les robinets sont à sec dans plusieurs quartiers du premier arrondissement. Une nouvelle fuite a été constatée sur le réseau à Ambodin’Isotry.

La pénurie d’eau a frappé les habitants du premier arrondissement, ce weekend. Une conduite d’eau a cédé à Ambodin’Isotry le vendredi après-midi, puis, une autre fuite est survenue sur la même conduite, à la fin des premiers travaux, engendrant une longue coupure d’eau dans plusieurs quartiers.

Plusieurs personnes circulaient dans les rues des 67 Ha, d’Antohomadinika, d’Ambodin’Isotry, de Mana­rintsoa, ou encore dans celui d’Ankasina, avec des seaux ou des bidons, dans les mains ou sur la tête. Des charrettes, des véhicules, transportant plusieurs bidons jaunes ont été également aperçus jusqu’à Ankoron­drano ou à Andavamamba. « Nous allons chercher de l’eau à Andravoa­hangy car chez nous, aucune goutte d’eau n’est sortie du robinet depuis vendredi », rapporte l’employée d’une gargote, rencontrée à Ankorondrano. Ambroise Razaiarisoa, une mère de famille habitant aux 67 Ha, a demandé à son mari d’aller chercher de l’eau avec son véhicule, à Ampasam­pito. Il est rentré avec trois bidons pleins. Dans les bornes fontaines qui fonctionnaient comme à Anatihazo Isotry, à Andavamamba Anjezika, les bidons s’alignaient sur plusieurs mètres.

Travaux en cours

Le litre d’eau coûtait très cher dans ces quartiers. 20 litres d’eau ont été vendus entre 500 ariary et 4 000 ariary, si remplir un récipient de 20 litres ne coûte que 50 ou 100 ariary, en temps normal. « Nous les vendons à haut prix, car nous les transportons de très loin. Nous avons fait la queue à une borne fontaine à Ankazomanga,

pendant quelques heures, pour remplir ces bidons », lance Rakoto­nirina, un vendeur de café à Ankasina qui a profité de cette coupure d’eau pour lancer une petite affaire temporaire.

Depuis hier après-midi et dans la soirée, la Compa­gnie d’eau et d’électricité (Jirama) a mobilisé des camions citernes ou des camions transportant une bassine, pour distribuer gratuitement, l’eau dans plusieurs axes. À Ambodin’ Isotry, les techniciens de la Jirama n’ont vu la source de la fuite, qu’au début de la soirée, après plusieurs heures de recherche. « Le fait que la conduite et le réseau d’assainissement soient parallèles, complique un peu les tâches. Mais nous allons faire tout notre possible, pour terminer les travaux le plus vite possible », indique Henri Rabe­nandrasana, directeur principal de l’Eau au sein de la Jirama. Sur la page facebook de la Jirama, il est souligné que l’approvisionnement en eau devrait reprendre la nuit même.

Ce problème a commencé, vendredi après-midi. La rue à Ambodin’Isotry s’est transformée en lit de rivière, une conduite d’eau s’est cassée. Des techniciens de la Jirama ont commencé le dépannage, dans la nuit du vendredi.