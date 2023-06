POOPY – NJILA – Les grandes retrouvailles de deux stars

C’est une histoire musicale qui a débuté, il y a déjà 40 ans. Et elle sera célébrée lors d’un grand spectacle réunissant Poopy et Njila. à Antsahamanitra le 6 août.

Poopy, qui a été membre du groupe Njila de 1983 à 1989 avant de se lancer en solo, souhaite marquer son 40e anniversaire de scène en la partageant avec son ancien collaborateur. Ils se produiront ensemble à Antsaha-manitra le 6 août. Une collaboration qui a marqué les esprits et qui a permis à Poopy de se faire connaître du grand public. « Il y a 40 ans, Njila m’a entendue chanter et a décidé de chanter avec moi. C’est à partir de là que le public a commencé à me connaître. Ce serait une excellente idée de faire un spectacle avec lui pour célébrer ces 40 ans de scène et le remercier de sa confiance en moi. De nombreux fans m’ont demandé cette collaboration et cela arrive très bientôt », annonce Poopy. Njila lui-même et Poopy nous donnent ce rendez-vous, mais pas en tant que groupe Njila. Ils interpréteront les chansons qu’ils ont créées ensemble ainsi que d’autres titres qui ont marqué leurs carrières respectives. “Ceci est une occasion unique de revivre les tubes qui ont fait vibrer les cœurs et de créer de nouveaux souvenirs musicaux à partager ensemble”, indique Njila.