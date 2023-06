MUSIQUE – Le groupe Reko revient en force avec “Misia”

Le groupe Reko est prêt à enchanter à nouveau ses fans avec la sortie très attendue de son deuxième album “Misia”. Pour célébrer ce nouvel opus, le groupe réserve deux dates exceptionnelles, offrant ainsi deux occasions de vivre une expérience musicale unique. Le 6 juillet, la balançoire Alarobia sera le théâtre de la sortie de l’album « VIP ». Dans cet album, les spectateurs auront le privilège de découvrir les quatre titres de l’album, ainsi que la grille d’accords. Et le 8 juillet, rendez-vous est donné aux fans à La City Ivandry pour la sortie de l’album « Classique ». « Cet album comprend les quatorze chansons accompagnées de leurs paroles” confirme Fy Rasolofoniaina, lead vocal du groupe Reko. Intitulé « Misia », cet album aborde des thèmes profonds tels que l’amour sincère, la responsabilité parentale, l’amour pour sa patrie et la bienveillance envers autrui. Une production signée exclusivement par Reko, sans collaboration avec d’autres artistes. À noter qu’Antsahamanitra accueillera le groupe Reko en compagnie de Rija Ramanantonina le 2 juillet. Ensemble, ils partageront l’amour avec le public lors d’un spectacle intitulé « Zara Fitia ». Un spectacle magique en perspective, où l’émotion et la passion seront au rendez-vous.