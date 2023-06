ESPECES MENACÉES – Des trafiquants de tortues en prison

Le trafic des tortues se poursuit. L’effort combiné du ministère de l’Environnement et du développement durable, le service des Douanes et la police nationale a permis de démanteler des réseaux de trafiquants.

La lutte contre le trafic de tortues porte ses fruits. Quatre trafiquants ont été écroués, mardi. Trois hommes, dont deux Malgaches et un Israélien sont placés en détention préventive à la maison de force de Tsiafahy, et une femme malgache, à la maison centrale d’Antanimora, selon le ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD). Ils sont mis en examen pour commerce de tortues. Les trois Malgaches ont été arrêtés avec neuf tortues, la fin de semaine dernière. Ce sont des fournisseurs et des commerçants de cette espèce menacée, sur les réseaux sociaux. C’est le service de cybercriminalité de la Police nationale qui a démantelé ce réseau de trafiquants de tortues. Par ailleurs, l’Israélien a été arrêté par le service des Douanes, avec cinquante-neuf bébés tortues, à l’aéroport international d’Ivato, le mardi 20 juin. Il était sur le point d’embarquer avec ces tortues, lorsque des agents du service des Douanes ont découvert ces animaux dans ses bagages, à la sous-douane. Ces animaux ont été placés dans un refuge, grâce au partenariat du MEDD avec l’organisation Alliance pour la survie des tortues (TSA), en attendant leur retour dans la nature.

Lourdes sanctions

Le commerce, la con­sommation, la capture et l’exportation de tortues sont interdits par la loi malgache et réglementés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Cites). La ministre de l’Environne­ment et du développement durable, Marie-Orléa Vina, et non moins, vice-présidente de la Cites, a tenu à le rappeler. Le ministère de l’Environnement et du développement durable note que ces inculpés devront écoper de lourdes sanctions, suivant les infractions qu’ils ont commises. Ce trafic continu des tortues menace de réduire à néant les efforts déjà entrepris pour la conservation de ces espèces. Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), Madagascar abrite aujourd’hui neuf espèces de tortues terrestres et d’eau douce dont cinq sont endémiques, donc, des espèces protégées. Elles sont également classées espèces en danger critique d’extinction, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).