DÉTENTION DE JOSLINA TSABOTO – Les syndicalistes mettent la pression

L’intersyndicale auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnaps) a réagi, face à la détention du directeur général par intérim de cet établissement public, Joslina Tsaboto, à Antanimora. Elle réclame de la transparence sur cette affaire. Surtout, sur la détention de leur DGpi, que ses membres soutiennent. Mardi, ces agents de la Cnaps ont lancé un ultimatum de 48 heures, pour la publication de la vérité sur sa détention provisoire, et pour protester contre l’utilisation abusive des cotisations des employés du secteur privé. « Joslina Tsaboto est une personne droite. La connaissant, je ne crois pas qu’elle soit corrompue. Nous faisons confiance à la Justice dans le traitement de cette affaire », a déclaré Andriamihaja Rakotozanany, président intersyndical auprès de la Cnaps, hier. L’intersyndicale demande à ce que cette affaire ne soit pas entachée de politique. « C’est pour la préservation de la prévoyance sociale que nous réagissons », lance-t-elle. Elle fait appel au Chef d’État, de voir de plus près cette affaire. « Il est possible qu’il n’est pas au courant de tout ce qui se passe au sein de cet établissement. Nous espérons qu’il n’y aura pas deux poids deux mesures, dans ces affaires concernant la Cnaps », enchaîne Andriamihaja Rakotozanany. Joslina Tsaboto a été placée sous mandat de dépôt à Antanimora, vendredi dernier, à 2 heures du matin. Elle est mise en examen pour des actes de corruption, d’abus de pouvoir, de favoritisme, détournement de fonds. En attendant que les choses s’arrangent, c’est le Conseil d’administration, qui prend les rênes. Ces syndicalistes n’envisageraient pas, pour le moment, d’entrer en grève.