BASKETBALL – COUPE DU MONDE – Madagascar battu en huitièmes de finale

Les Bleuets se sont qualifiés en quarts sans surprise face aux jeunes Ankoay. C’était hier au cours d’un match à sens unique des huitièmes de finale de la Coupe du monde U19.

Les jeunes Ankoay garçons U19 de Madagascar, qui ont joué leur première huitième de finale d’une coupe du monde en Hongrie, du 24 juin au 2 juillet, se sont inclinés hier, sur le score de 56-119 (10-31, 13-24, 5-36, 28-28). D’entrée, les Français avec leur grande taille ont fait exploser la défense des Ankoay mal embarqués. Le début de la rencontre est directement à l’avantage des Français, une défense étouffante et une attaque de transition de feu menée par Zaccharie Risacher.

Après le premier temps-mort demandé par Madagas­car, le score a été de 4-14 pour la France à six minutes de la fin du premier quart temps. Sans arriver à entrer dans leur match et dominés sur tous les compartiments du jeu, les jeunes Ankoay ont perdu leur savoir-faire en basketball par rapport aux prestations contre la Slovénie. À la fin du premier quart temps, Madagascar a été mené par 10-31. Au deuxième quart temps, ils ont eu un passage à vide pour terminer à 23-53, à la fin du deuxième quart temps. Au troisième quart temps, la descente aux enfers des Malgaches a continué avec un score de 5-36. Toutes tentatives de Madagascar ont été réduites à néant soit par des fautes répétées en perdant facilement la balle soit en se heurtant au rideau défensif des Français. Ce n’est qu’au quatrième quart temps que les joueurs malgaches ont réussi à rivaliser contre leurs adversaires sur un score de 28-28.

Impuissants

La seule consolation pour le clan malgache a été que c’est l’inévitable M’Madi Mathias qui a été le meilleur marqueur de la rencontre, avec ses 33 points, loin devant son premier poursuivant, le Français Romain Parmentelot avec ses 17 points. À part M’Madi Mathias, quatre joueurs malgaches ont marqué (Rino, 11 points, Lovasoa Andriatsarafara et Be Richard 5 points chacun, Fabrizio Heritiana Michael, 2 points). Jean de Dieu Randrianari­velo (coach Deda) fait une analyse d’après match: « Les jeunes joueurs malgaches ont le savoir-faire en basketball, mais il leur manque l’endurance. Nous n’avons pas d’équipe du banc capable d’assurer le remplacement. Pour évoluer dans le haut niveau, il faut avoir huit joueurs capables de tenir le rythme du premier jusqu’au quatrième quart temps. » Selon lui, les Malgaches ont été impuissants face aux Américains et aux Français.

« Nos joueurs sont fatigués et complètement dépassés par l’évènement. Madagascar est déjà sur la scène mondiale et il faut y rester. Le basketball malgache est déjà sur de bons rails, il faut ratisser large pour trouver des joueurs de grande taille à l’extérieur afin d’assurer la relève. » La Coupe du monde est terminée pour les jeunes Ankoay, mais des matchs de classement se poursuivront. Pour la suite, il faut retrouver la fraîcheur et jouer sans complexe pour améliorer le classement mondial.