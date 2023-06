ANTSIRANANA – Un incendie survenu chez Gastro Pizza

Le 26 juin en fin d’après-midi, la Gastronomie Pizza à Antsiranana a pris feu. Si aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, les dégâts matériels sont énormes.

Ce n’est pas un cauchemar, c’est une réalité. Lundi en fin d’après-midi, un drame a pris de court les clients de la Gastronomie Pizza, située dans la rue Lafayette à Antsiranana. Une partie du bâtiment a été la proie des flammes. Selon les premières informations, l’incendie a éclaté dans une salle de cuisson située au rez-de-chaussée de ce fameux temple gastronomique de la capitale du Nord. Tout a commencé vers 18 heures, a expliqué un membre du personnel de l’établissement. Le feu est parti d’un four, avant de s’étendre progressivement dans la salle de cuisson. Suivant la première estimation, une fuite de gasoil dans le four qui a provoqué un court-circuit, a été à l’origine du sinistre. Le drame s’est produit juste au moment les clients ont commencé à envahir le local. Panique, angoisse et nervosité, tels ont été leur vécu durant ce moment où, à chaque fois, ils sont habitués à terminer une journée festive dans les hauts lieux de la gastronomie d’Antsiranana. Qu’elle n’a été la surprise des voisins et des passants en apercevant les flammes au-dessus de la toiture. Tous ont essayé tous les moyens pour circonscrire sinon éteindre l’incendie, malheureusement cela n’a pas fonctionné.

Flammes et fumée

Les sapeurs-pompiers de la commune urbaine d’Antsiranana et de l’aéroport d’Arrachart sont arrivés sur les lieux alors que les flammes et la fumée ont déjà envahi une partie des locaux, à l’exception de la salle du restaurant où l’on reçoit les clients. Arrivés sur les lieux en curieux, les riverains et les passants n’ont fait que minimiser les dégâts matériels, même s’ils n’ont pu faire grand-chose. L’intervention des pompiers n’a duré que quelques minutes, mais un retard de quelque temps aurait pu ravager tout le bâtiment et les maisons voisines parce que le souffle fort de l’alizé ou « Varatraza » aurait pu renforcer l’extension du feu. Heureusement, aucune perte en vie humaine ni aucun blessé n’a été enregistré. Néanmoins, le préjudice matériel est lourd. « Il nous a fallu une quinzaine de minutes environ pour éteindre les flammes. Certes, l’opération de sauvetage était minime, mais notre objectif était de sauver le matériel et d’éviter l’embrasement », indique le chef des soldats du feu. Du reste, il appartient à la police de faire le constat afin d’en dégager la vraie cause de l’incendie et de faire le rapport des dégâts causés.