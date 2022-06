Diplomatie – Le nouvel ambassadeur américain arrive

Une année après sa nomination, le nouvel ambassadeur des États-Unis débarque à Madagascar. Elle a présenté les copies figurées de ses lettres de créance, lundi.

UNE arrivée à point nommé. Elle se nomme Claire Annette Pierangelo. Elle est le nouvel ambassadeur des États-Unis, à Mada­gascar. À peine arrivée, la diplomate conduira la réception officielle de célébration de “l’independence day”, fête nationale américaine, qui sera avancée pour ce 30 juin, pour Madagascar.

Arrivée dans la Grande île récemment, Claire Annette Pierangelo a présenté les copies figurées de ses lettres de créance à Richard Randriamandrato, ministre des Affaires étrangères, lundi. Un préalable à sa première rencontre avec le président de la République, pour lui remettre ses lettres de créance. Un an après le départ de Michael Pelletier, admis à la retraite, la représentation américaine, sise à Ambohibao, sera à nouveau conduite par un ambassadeur.

Un an après sa nomination par Joe Biden, président des États-Unis, l’ambassadrice Pierangelo prend donc ses fonctions à Antananarivo. La diplomate figure en deuxième position des sept nominations d’ambassadeur faite par le locataire de Maison blanche. La procédure américaine veut, toutefois, que cette désignation soit confirmée par le Sénat. Ce qui a été chose faite en mars. En attendant sa prise de poste, la repré­sentation américaine a été conduite successivement Amy Hyatt et Tobias Glucksman, en tant que chargés d’affaires.

Polyglotte, Claire Annette Pierangelo parle français, italien, vietnamien et indonésien. L’espagnol figure aussi dans sa panoplie linguistique, bien que ne soit pas “fluently”. Cinquième femme à occuper le poste d’ambassadeur et des États-Unis à Madagascar, la diplomate est un poids lourd dans le domaine militaire et de défense. Elle a, notamment, déjà occupé le poste de chef adjoint de la National war college, l’équivalent de l’école de guerre en France.

Priorités

Dans sa carrière, la nouvelle ambassadrice a déjà officié à Washington en tant que directrice de bureau pour l’Europe centrale, ou encore directrice adjointe des affaires régionales européennes. S’agissant de ses affectations à l’étranger, elle a déjà été conseillère économique au Vietnam, responsable du service économique à Rome, ou encore agent consulaire à Rome. Elle a, également, déjà été consul des États-Unis au Nigéria.

Dans le contexte mondial animé par la Guerre en Ukraine, l’expertise de la nouvelle ambassadrice américaine dans le domaine militaire et de sécurité nationale intrigue des observateurs. Seulement, sa nomination a été faite depuis un an. Le choix du président Biden pourrait coïncider avec la situation géostratégique de la Grande île, mais aussi des Comores pour la sécurité de la région Sud-ouest de l’océan Indien. La représentation diplomatique sise à Ambohibao couvre, également, les Comores, en effet.

Une lettre de félicitation du locataire de la maison blanche, à l’occasion de la fête nationale malgache, publiée le 25 juin pourrait, toutefois, définir les actions prioritaires de l’ambassadrice Pierangelo. Le président américain a parlé “d’intérêts mutuels à développer des institutions démocratiques solides, à faire face à la menace du changement climatique et à encourager une croissance économique durable (…)”.