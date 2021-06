Parlement – Une fin de session au pas de course

Rush. Après une balade d’un mois et demi, les parlementaires vont boucler cette première session ordinaire à un rythme effréné. Ils auront un programme chargé avant la clôture des débats, vendredi.

Le vote du projet de loi de finances rectificative (LFR), est le principal rendez-vous à l’affiche de l’ordre du jour du Sénat et de l’Assemblée nationale. Les députés passeront au vote, aujourd’hui. Pour les sénateurs, ce sera jeudi. Comme expliqué dans l’article par ailleurs, le texte budgétaire est censé activer la relance post-crise sanitaire et traduire en acte les engagements étatiques et les Velirano présidentiels.

Outre le vote du projet d e L FR, cette dernière semaine de session sera ponctuée par d’autres rendez-vous majeurs. Il y aura un face-à-face entre les députés et le gouvernement, jeudi et vendredi. Avant cela, mercredi, les membres de la Chambre basse devront encore procéder à la deuxième lecture de la proposition de loi modifiant la loi sur les Pôles anti-corruption (PAC). Un texte auquel le Sénat a apporté des amendements.

Du pain sur la planche

Mercredi toujours, il y aura au programme de l’Assemblée nationale, la deuxième lecture de la proposition de loi sur l’autonomie des universités et du projet de loi sur le régime juridique de la propriété foncière non titrée. Deux textes que le Sénat a amendé, également. À ceux-là s’ajoute la création d’une commission d’enquête sur les problèmes fonciers.

Le Sénat aussi a du pain sur la planche. La course contre la montre, à l’institution d’Anosy, démarre ce jour, avec la présentation du rapport d’activité du gouvernement, par le Premier ministre. S’ensuivra une séance plénière, demain, pour l’adoption de deux projets de loi.

Le premier projet de loi à l’affiche au Sénat, demain, concerne l’autorisation de l’adhésion de Madagascar au protocole sur l’extradition de la communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). L’autre porte sur l’autorisation de l’adhésion de Madagascar au protocole sur l’entraide judiciaire en matière pénale de la SADC. Comme indiqué au début de l’article, les membres de la Chambre haute procéderont, ensuite, au vote du projet de LFR, jeudi.

Le projet de LFR ne sera, cependant, pas le seul texte au programme des travaux des sénateurs, jeudi. Il y aura, également, le vote du projet de loi sur la politique culturelle et celui de la proposition de loi relative à la procédure de reconstitution des documents fonciers et topographiques. La Constitution dispose qu’une session ordinaire du Parlement dure soixante jours. Cette première session sera clôturée vendredi.