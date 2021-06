Motocross – Randy remporte le GP d’Ilakaka

Le team Kawasaki-CT Motors ouvre son compteur cette année. Son fer de lance, Randy Rakotoarimanana, a remporté le Grand Prix d’Ilakaka, dimanche.

Il s’est imposé en Cat.1 dans chacune des deux manches de 30 min + 1 tour, au programme de ce quatrième rendez-vous de la saison en championnat « MX ». Une victoire acquise malgré un léger souci avant le départ.

En effet, il devait rouler sur une Kawasaki KXF-450 d’après ses proches. Mais en raison d’un problème mécanique sur celle-ci, il a finalement pris le départ au guidon d’une KXF-250.

Qu’à cela ne tienne, Randy a assuré. Et il a ainsi décroché son premier succès de l’année. Derrière, deux pilotes de l’écurie Husqvarna100% Moto ont complété le podium. Marco Preve s’est classé deuxième. Tandis que Cédric Tianiaina a trusté la troisième marche.

Tous les deux roulaient sur des FC-250. Précisons que Ranty Ernest, le tenant du titre, manquait à l’appel.

Choix payant

Outre la domination de Randy, deux faits ont marqué ce GP d’Ilakaka D’un côté, il y a eu le retour d’Yamaha et la première de GasGas. La marque nippone a misé sur Tsirava Razafima­hefa, qui s’est imposé chez les Vet.1. Tandis que le constructeur espagnol a choisi Patrick « No Limit » Rakotonja­nahary, qui a terminé au deuxième rang, toujours chez les Vet.1.

De l’autre côté, il y a eu l’apparition ponctuelle de Larissa Raobelinasy. Sa dernière participation à une course du championnat remonte à plus de trois ans. Elle effectuait un raid dans les alentours durant le weekend. Et elle a décidé de prendre part au GP sur sa KTM EXCF-450.

Un choix dicté par le fait que cette course constitue l’événement de l’année à Ilakaka. Et donc, elle tenait à représenter le Sud de l’île, dont elle est originaire. Un choix payant aussi, puisqu’elle a fini à la première position du tableau féminin, face à deux adversaires.