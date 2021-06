Lutte contre la poliomyélite – Des parents refusent de vacciner leurs enfants

Des agents de santé dans la ville d’Antananarivo ont fait face à des parents récalcitrants, lors de la première journée de la campagne de vaccination anti-poliomyélite. Ils ont refusé de vacciner leurs enfants contre cette maladie. « Il a déjà reçu les doses du vaccin contre la poliomyélite. Ce n’est plus la peine de le refaire », rétorque une mère de famille, face à la demande d’un agent communautaire à faire vacciner son enfant par des agents de santé. Le vaccin n’est pas obligatoire à Madagascar, le choix de cette mère de famille a été accepté. Dans le fokontany d’Angarangana à Anosi­be, entre autres, plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans qui devaient être vaccinés, hier, ne l’ont pas été.

Le ministère de la Santé publique mène, cette semaine, la seizième campagne de vaccination, avec trois millions d’enfants de moins de cinq ans, dans quatre vingt-cinq districts-cibles. Des agents de santé font du porte-à-porte, pour atteindre toutes les cibles.

Madagascar a déjà obtenu le label « Polio free », en 2018, mais cela n’a pas suffi à éliminer la poliomyélite dans le pays. La maladie ressurgit avec la détection de cas à Atsimo Andrefana, à Boeny, à Atsimo Atsinanana, dernièrement. « Cela signifie que le virus circule à Madagascar », indique un médecin.

Un faible taux de couverture vaccinale contre la poliomyélite représente un risque de propagation de la maladie poliomyélite. Les professionnels de santé encouragent les parents des enfants de moins de cinq ans, à vacciner leurs enfants. « Plus l’enfant est vacciné, plus il est immunisé contre cette maladie », explique un médecin. Un enfant non vacciné contre la poliomyélite peut tomber dans une paralysie flasque aiguë.