Lecture et mathématiques – Des cours de remédiation pour les élèves

A l’école primaire publique Ambohimandroso Ambohimanga, 93% des élèves n’ont pas pu lire correctement. Des heures de cours en plus ont été nécessaires pour améliorer leur niveau. Le niveau des élèves en lecture n’était pas bon au début, puisque beaucoup d’entre eux ont eu du mal à lire correctement une phrase. Après des mois de cours de remédiation et une évaluation, il y a eu un réel progrès. Sur deux matières considérées comme matière de base, des cours d’appui ou cours de remédiation sont organisés dans cette école. « Nous consacrons six heures par semaine pour des cours de remédiation auprès des élèves et suivant leurs niveaux. Les cours de remédiation concernent la lecture-écriture malagasy et en mathématiques », explique Soanjanirina Liliane Razafindranivo, directeur de l’école primaire publi­que Ambohimandroso Ambohimanga.

La méthode de « Teach at the right Level » ou apprendre au bon niveau est appliquée dans le cadre des cours de remédiation au niveau de cette EPP. Grâce à des méthodes ludiques, les élèves peuvent apprendre à lire correctement ou encore à compter. « Nous avons près de cent quatre-vingt-huit élèves du préscolaire à la classe de 7e . L’utili­sation de cette méthode a présenté des avantages pour les élèves. Ils sont divisés selon leurs niveaux pour la lecture écriture par exemple. Les élèves sont évalués, ils sont classés depuis le niveau débutant. Les élèves en classe de 10e jusqu’à la classe de 7e sont les plus concernés par ces cours », enchaîne le directeur.

Ce projet entre principalement dans le cadre du projet Tafita. Par ailleurs, d’autres dispositifs d’appui ont été mis au niveau de l’EPP comme la cantine scolaire qui se déroule parallèlement aux cours de remédiation. La cantine scolaire aide principalement les élèves à se concentrer sur les cours pour l’après-midi. Il y a également l’apprentissage de l’hygiène avant chaque cours. Il s’agit principalement de l’hygiène du lavage des mains pour les élèves. « Dans ce contexte sanitaire, il est important de se laver les mains pour lutter contre la propagation de la maladie. Les plus petits sont sensibilisés sur cette bonne pratique par le biais d’une bande dessinée en version malgache», souligne Umemoto Shinji, représentant résident de la JICA, lors de la distribution des affiches de sensibilisation auprès de l’EPP Ambohi­mandroso.