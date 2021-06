Football – Cosafa cup : Les Barea en attente de financement

La participation des Barea à la Cosafa Cup est pendue à un financement de la FIFA, d’après les informations transmises par la FMF, qui est toujours sous restriction budgétaire.

Jouera, ne jouera pas. À une semaine du coup d’envoi de la Cosafa Cup, les Barea demeurent dans l’expectative. Pas de désignation du sélectionneur, pas de liste de joueurs convoqués, pas de programme de préparation et pas d’itinéraire de voyage non plus. Les inquiétudes grandissent de jour en jour.

La situation actuelle est la conséquence directe de la restriction budgétaire, dont la Fédération Malgache de Football fait l’objet. « Nous sommes sous restriction. Nous devons soumettre une demande de financement ponctuel à la FIFA pour chaque activité. Pour l’instant, nous attendons la réponse concernant un soutien financier pour pouvoir participer à la Cosafa Cup », explique-t-on auprès de la FMF.

La compétition de la zone australe doit débuter le mardi 6 juillet, en Afrique du Sud. Concernant la Grande île plus particulièrement, elle entrera en lice le lendemain contre le Malawi, dans le groupe B.

Bulle

Puis, elle enchaînera avec la Zambie, le samedi 10. Et elle conclura la phase de poule contre les Comores, le mardi 13. Seul le premier de chaque groupe et le « meilleur deuxième » se qualifieront pour le dernier carré.

La FMF tient, cependant, à préciser qu’elle n’est pas restée en stand by pour autant. « En attendant la décision de la FIFA pour pouvoir tout mettre en œuvre, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons prévu toutes les dispositions nécessaires sur le plan administratif, afin de mener à bien la campagne en Cosafa Cup. » De leur côté, les joueurs se préparent comme ils peuvent. « Je m’exerce individuellement tous les jours, pour rester en forme », confie notamment le défenseur Théodin Ramanjary.

Un autre paramètre est source de tourment actuellement. L’Afrique du Sud fait face à une nouvelle recrudescence de la pandémie de Covid-19.

Les autorités ont pris différentes mesures, tout en affirmant que les rencon­tres sportives sont maintenues. L’instance organisatrice du tournoi assure que tous les acteurs seront en sécurité. « La Cosafa, en collaboration avec l’Association sud-africaine de football, a créé un environnement bio-sécurisé pour les équipes et les officiels à la Nelson Mandela Bay ».