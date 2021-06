Exportations – Des produits malgaches indésirables en France

Un véritable coup de massue pour les échanges commerciaux. Une société de groupage évoluant sur l’axe Antananarivo-Paris vient de notifier ses fournisseurs que pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais liées à des réglementations douanières, elle ne peut plus assurer les exportations des produits malgaches vers Paris. Comme les produits alimentaires, sous toutes leurs formes, y compris les conserves.

Les produits pharmaceutiques: Homéopharma, Vaniala, Masy, Ratsimamanga et tout ce qui a pour vocation de guérir. Cigarettes, alcools et tout ce qui est stupéfiant. Tous les produits à composante métallique. Des dispositions restrictives qui ont soulevé une levée de boucliers dans le milieu économique. Sous prétexte de lutte contre le coronavirus par le respect de certaines « mesures barrières », la France donne l’impression de sanctionner Madagascar pour d’autres considérations d’ordre politique, peut-être.

La dernière décision française de faire les îles Glorieuses une réserve naturelle pour l’Hexagone a attisé une tension latente sur le conflit territorial relatif aux îles éparses revendiquées par Madagascar. Le refus des pays de l’Union européenne de valider la vaccination au Covishield était aussi venu envenimer une crise diplomatique et sanitaire larvée. Les médias français ont toujours dénoncé l’efficacité curative et préventive du CVO sur le coronavirus, des vertus vantées et défendues par le président de la République Andry Rajoelina. L’animosité entre les deux parties gagnent ainsi en intensité par cette nouvelle « brimade » à l’encontre du made in Mada­gascar.