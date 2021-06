Épidémie de coronavirus – Le compteur des nouveaux cas tombe à zéro

Le virus de Covid-19 est-il sur le point de disparaître? Si on tient compte du bilan épidémiologique du coronavirus, à la date du 27 juin, il n’y a plus de nouveau porteur du virus de Covid-19 à Mada­gascar. Le compteur des nouveaux cas tombe à zéro. Une première depuis plusieurs semaines de baisse de l’épidémie de coronavirus. Ce chiffre pourrait, toutefois, être biaisé. Le nombre de tests effectués qui a donné ce résultat est très faible: zéro cas sur sept tests effectués. « On pourrait avoir plusieurs cas, si on effectue un dépistage de masse. Le virus n’est pas encore éliminé », avance un médecin. Le nombre de personnes qui passent le test de dépistage a chuté. Au village Voara à Andohatapenaka, entre trente à soixante personnes par jour viennent pour passer le test. Ce chiffre est très bas, pendant les week-ends.

Dans les hôpitaux, la décrue se poursuit. Il n’y a plus que trois porteurs du virus en traitement, au centre de traitement Covid-19 (CTC) Voara à Andohatapenaka.

La maladie à coronavirus continue, toutefois, à tuer. Trois personnes sont décédées, le 27 juin. Et quarante cas graves sont en cours de traitement.