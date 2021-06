Befoly-Andranohinaly – Enfin de l’eau potable

La commune rurale d’Andranohinaly, dans le district de Toliara II, située à 40km de Toliara sur la RN7, a difficilement accès à l’eau potable. L’infrastructure de forage a connu une détérioration depuis des années et depuis, l’eau n’est plus disponible au sein de la commune. « Il faut aller chercher l’eau à 70km, à Vineta, et la transporter en camion-citerne. Le bidon de 20 litres est ensuite vendu à 500 ariary à Andranohinaly », raconte le maire, Francis Charles.

Le village de Befoly, situé dans la commune rurale d’Andranohinaly n’a jamais connu l’eau à portée de main. Les trois clubs de service de Toliara, à savoir le Soroptimist International, le Lions Club International et le Rotary Club International, se sont mobilisés pour apporter de l’aide aux communautés de Befoly. Ils ont organisé une levée de fonds au mois de décembre 2020. Sept millions d’ariary ont pu être récoltés de cette opération téléthon qui visait notamment la lutte contre le Kere, déjà aux portes de la région Atsimo-Andrefana à la même période.

Les trois clubs de service ont ensuite contribué à hauteur de 4 millions d’ariary pour construire un bassin de stockage d’eau de 50m3 . La remise officielle a eu lieu le 23 juin. L’infra­structure fait le grand bonheur des dix mille âmes de Befoly, mais également des villageois des huit autres fokontany environnants. « Les trois clubs de service espèrent toujours compter sur les donateurs pour les soutenir dans leurs actions qui se focalisent sur l’amélioration de l’accès à l’eau, à l’éducation et à la santé, et sur les initiatives dans la lutte contre la dégradation de l’environnement », souligne Mahatante Paubert, représentant des trois clubs de service.