Antsiranana – La grande appréhension de la population

La pandémie n’a pas empêché la population d’être en liesse dans la capitale du Nord. Mais des divergences d’idées sont nées autour de la manière de marquer la fête nationale.

LES Antsiranais ont été invités tardivement à célébrer en toute liberté le 61e anniversaire de l’indépendance. « L’objectif était de répondre aux souhaits de la population qui a souffert pendant une année des restrictions nécessitées par la pandémie de Covid-19 », signale un membre du parti au pouvoir. De ce fait, de nombreux événements, tant sur les places publiques que dans les quartiers, ont attiré beaucoup plus de monde que le nombre autorisé fixé par le gouvernement. Dans ces manifestations, une ambiance particulière a régné faisant oublier une année d’épidémie meurtrière.

Ainsi, pour certains, c’était vraiment la joie car ils se sentaient délivrés. Et pour profiter à fond de cette liberté, ils ont organisé des festivités pour se défouler. Selon eux, le virus serait vaincu et cette victoire mérite une ambiance particulière. Et pour s’en convaincre, ils ont argumenté avec les statistiques publiées par la direction régionale de la Santé publique.

D’autres, en revanche, ont ressenti de l’anxiété et de la frustration, craignant l’apparition d’une nouvelle vague plus virulente de la Covid-19. Ils sont, de ce fait, inquiets des impacts de la crise sanitaire sur la vie sociale de la population. « C’est bien de faire la fête, mais s’il y a un rebond, ce serait la catastrophe car ce sera à nouveau le confinement jusqu’à la fin de l’année », commente une mère de famille qui réside dans le quartier Avenir.

De leur côté, les marchands ambulants, ceux du Bazarikely et les photographes ont apprécié les mesures prises par la préfecture d’Antsiranana car ils se débattent déjà dans de grandes difficultés. Selon eux, le maintien de la fête est une occasion de faire de bonnes affaires.­« Les activités tournaient au ralenti. La vente des drapeaux et des lampions n’a pas été florissante cette fois », indiquent-ils.

Les chauffeurs de taxi ont également exprimé leur satisfaction car ils ne s’attendaient pas à ce que les gens affluent sur la Place Ritz et devant la mairie pendant les deux jours de festivités, surtout dans la soirée.

Quant aux organisations féminines, elles n’ont pas approuvé les mesures prises. En effet, habituées au défilé annuel du 26 juin, elles s’attendaient à obtenir un uniforme d’apparat fait de « salovana » et de « kisaly ». Leur projet est tombé à l’eau. Celui des grossistes et des détaillants en tissus également qui, depuis la Journée internationale de la femme de 2020, n’ont rien encaissé de leurs clientes fidèles.

« Nous avons raté plusieurs occasions, et cela se répercute sur nos activités », affirme Justine Tsaralamba. « Nous n’avons pas bien compris pourquoi on parle de propagation du coronavirus quand, pendant le défilé, nous nous mettons sur trois ou quatre rangées afin de respecter la distanciation sociale et les gestes barrières même si nous sommes un millier à y participer. Alors que d’autres organisations restent au même endroit et rassemblent un millier de personnes, tous âges confondus, qui ne respectent pas les mesures sanitaires», soutient Sambiavy Lydia, présidente de l’association des femmes du Lazaret, attristée par la décision préfectorale.