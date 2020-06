Transport aérien – Air Madagascar se prépare au redécollage

La compagnie aérienne nationale prépare ses clients au redécollage, même si jusqu’ici, la date et les conditions de ce redécollage restent inconnues. Il ne s’agit pas d’une annonce de date de réouverture du ciel ni de réouverture des lignes nationales et internationales. C’est plutôt une préparation psychologique assortie d’une mini-enquête auprès de ses clients et futurs clients.

Air Madagascar lance en ligne un questionnaire demandant les éventuels projets de voyages des personnes enquêtées. « La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas encore de vous retrouver dans des conditions normales de voyage mais votre compagnie se prépare dès à présent à vous accueillir de nouveau à bord au plus tôt », lance-t-elle sur son site.

La compagnie interroge aussi sur la période idéale de reprise de voyage à l’international… Quelles conditions devront être réunies pour des déplacements sûrs? Il y est également demandé les destinations de choix.

Les commentaires eux, sont des questions comme entre autres : « Qu’en est-il de nos remboursements… Le tarif des billets sera-t-il en baisse… ».