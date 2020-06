Insécurité – Des caméras de surveillance installées dans le centre-ville

Après l’installation des caméras de surveillance dans les zones rouges en termes d’insécurité, comme Ampa­sampito, les 67 hectares, Ambanidia, c’est au tour des quartiers du centre-ville d’être équipés de ces matériels qui visent à renforcer la sécurité.

La technologie moderne promue par la société Huawei est visible à Ambondrona, Antaninarenina et Analakely. Une centaine de caméras de surveillance contribueront au contrôle, jour et nuit, de la circulation des personnes. La mise en place de ces équipements facilite les investigations de la police et de la gendarmerie en cas de délits ou crimes. « Sur ordre des enquêteurs, les victimes des actes de banditisme ont le droit de demander à voir des extraits d’images sur le lieu de l’infraction », explique le directeur général de l’Office de transmission militaire de l’État (OTME), le général Fidimalala Rafaliarison.

« C’est généralement dans le cas de vols de motos que les plaignants utilisent les extraits d’images capturées par les caméras de surveillance pour servir de preuve au tribunal », précise le premier responsable de l’OTME. La présence de la technologie moderne contribuera à réduire les actes de banditisme dans le centre ville. Grâce à la collaboration de la société chinoise Huawei, les techniciens de l’OTME utilisent actuellement un logiciel pour contrôler la circulation des véhicules dans la capitale.