Coronavirus – Confinement à domicile pour les asymptomatiques

Des mesures d’assouplissement sur la prise en charge des malades de Covid-19. Ceux qui ne veulent pas être hospitalisés peuvent opter pour le traitement à domicile.

LES cas positifs au coronavirus mais qui ne présentent pas de symptômes graves peuvent continuer leur traitement à domicile à partir de cette semaine.

C’est ce que le Premier ministre Christian Ntsay a annoncé sur le plateau de la Télévision malagasy, hier. Si un individu est testé positif mais que son cas est tolérable face à l’évolution des symptômes de la maladie, l’hospitalisation n’est pas obligatoire et dépend de l’appréciation souveraine du patient déclaré positif asymptomatique après le prélèvement.

Afin de soutenir la population dans la lutte contre la Covid-19, le gouvernement mettra en place un centre de dépistage au Village Voara afin de tester à grande échelle ceux qui ont des appréhensions sur leur état de santé.

Une marge de liberté sera laissée à tous ceux qui seront testés positifs au coronavirus. Ils auront ainsi le choix de rester à domicile pour observer le confinement ou d’être pris en charge au sein des centres hospitaliers. Or, d’après une source auprès d’un hôpital public à Antananarivo, « toutes les structures sont débordées et il n’y a plus d’espace libre pour accueillir les nouveaux entrants dans le cadre de traitement de la pandémie ». Le nombre des personnes contaminées a fortement augmenté durant la septième quinzaine de l’état d’urgence sanitaire. La capacité d’accueil s’en trouve insuffisante.

Inquiétude

À Antananarivo en particulier, rien que la semaine dernière, quatre-cent-quatre-vingt-deux cas positifs ont été répertoriés soit en moyenne de soixante-huit personnes par jour. Afin d’atténuer le nombre d’hospitalisations d’une part, ainsi que de respecter le choix des patients de se rapprocher de leur famille durant le traitement, d’autre part, le Premier ministre Christian Ntsay d’expliquer que les malades seraient assistés par une unité médicale à domicile.

Néanmoins, l’inquiétude s’amplifie sur ces nouvelles dispositions de prise en charge des cas positifs asymptomatiques. Le fait de rester chez soi laisse penser qu’un relâchement pourrait se produire chez certains patients.

La propagation de la pandémie pourrait être aggravée par une telle attitude de négligence au sein de la famille. La situation rappelle des mesures de départ imposées vers le mois de mars durant lequel personne n’a pris au sérieux l’engagement sur l’autoconfinement.

Et le chef du gouvernement d’expliquer qu’ « une équipe de personnel de santé effectuera également le contrôle sur les individus qui s’engagent à passer le confinement à l’extérieur des hôpitaux ». Antananarivo est devenu le foyer du coronavirus ces deux dernières semaines. Les cas par contamination physique ont nettement évolué. Cependant, le gouvernement estime que la bonne volonté de chacun de vaincre la pandémie aura un impact sur l’augmentation du nombre des guéris après le traitement et les mesures de confinement.