Cadres de polices étrangers – Hanitriniaina Ramiliarisoa consacrée

Une femme policière malgache a été consacrée major de promotion des cadres de police étrangers de l’École nationale supérieure de police de Saint Cyr, le 26 juin. La jeune commissaire Hanitri­niaina Ramiliarisoa a brillé par ses compétences durant la formation et s’est démarquée de ses collègues en provenance de différents pays.

«Ce magnifique résultat est un immense honneur pour Madagascar ainsi que pour la Police nationale. » C’est par ces propos pleins de fierté qu’elle a annoncé cette réussite, durant la cérémonie de sortie de promotion des commissaires, en présence du ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, vendredi.

Double joie

Alors que le corps de la police nationale était réuni sur l’avenue de l’Indépen­dance à Analakely pour la célébration du 60e anniversaire du retour de l’Indépen­dance du pays, une commissaire malgache était en train de fêter son succès en France, à l’occasion de la sortie de promotion des cadres de police étrangers.

Les échos de l’évènement ont rapidement enflammé la toile et les journaux en ligne à Madagascar. Les collègues de Hanitriniaina Ramiliarisoa dans le monde du journalisme n’ont pas non plus oublié d’user de leur plume pour écrire le bonheur et partager la bonne nouvelle aux lecteurs. La jeune commissaire était journaliste fait-diversière au sein du groupe l’Express de Madagascar, avant d’intégrer la grande famille de la Police nationale en 2015.