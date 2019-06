World music – « Mozika Project Madagascar » rallie de talentueux musiciens

Un projet artistique unique en son genre, une plateforme musicale fédératrice. « Mozika Project Madagascar » se distingue par son aspect convivial, fraternel et mélodieux.

Éclectique, s’illustrant comme un savant melting-pot musical rassembleur de tous les genres. « Mozika Project Madagascar » s’illustre dans toute sa splendeur auprès de tous les mélomanes. Il est porté par le talent, l’inspiration et la créativité de tout un collectif de musiciens et chanteurs de tous horizons.

D’une initiative qui aspirait à faire valoir la musicalité de la Grande île en la conjuguant avec les mélodies du monde, le projet est étonnant et riche par sa vision propre de la musique. Fort de ses musiciens d’expériences donc, « Mozika Project Madagascar » voit le jour en 2018, suite à la rencontre de deux guitaristes, Andry Ramamonjisoa et Philippe Murcia. D’entrée, il prône cette passion qu’il a pour le « world music », mélangeant avec brio dans ses compositions les mélodies du terroir malgache avec des rythmiques latino-américaines, comme le bossa nova et la salsa cubaine, mais aussi du funk, ainsi qu’un zeste de reggae.

Les guitaristes Andry Ramamonjisoa et Philippe Murcia, ainsi que la célèbre jazzwoman Joël Claude, la chanteuse congolaise Déo Gratias, les percussionnistes Bim Andrianariseheno et Tiana Ramarokoto, des musiciens d’exception, composent actuellement le groupe. Ensemble, ils donnent rendez-vous aux mélomanes de la capitale le jeudi 4 juillet à 20h sur la scène du No comment Bar Isoraka pour un concert exclusif, une occasion pour le public de l’apprécier à sa juste valeur.

Rassembleur

Entrainant le public dans son univers musical, « Mozika Project Madagascar » se présente alors, le temps d’une soirée, en exposant l’étendue de son répertoire musical aux mélomanes aguerris qui se joindront à lui. D’ores et déjà familier pour beaucoup, vu l’envergure des talents qui le compose, tandis qu’il reste encore inédit pour certains, le groupe arpente la scène musicale nationale au gré de ses inspirations. D’autant plus qu’il s’affirme même à travers son ouverture au monde par des textes mélangeant le malgache, le français et même l’anglais. On lui reconnait alors déjà les titres comme « Je m’appelle Tatoo », « Soava tsarà » et très récemment le chaleureux morceau intitulé « Tant qu’il y aura des fêtes ». Un bon nombre de titres restent à découvrir à ce concert au No comment Bar Isoraka.

« Profitez d’un moment d’évasion musicale unique en notre compagnie et à travers notre musique. Il faut encourager le talent de nos musiciens, car ils en ont besoin, surtout qu’on est tous très fiers de cette collaboration », confie Philippe Murcia.

De plus, les compositions de « Mozika Project Madagascar » y seront mises en valeur par une chorégraphie de Priscillia Stephen et de son équipe Miara-Dihy. Quelques surprises promettent d’être également au rendez-vous. Puisqu’au-delà du public, le groupe peut rameuter quelques sommités de la scène artistique.