Tennis – circuit mondial U18 grade 5 étape 2 – Toky Ranaivo en quête d’un troisième sacre

Faire parler son classement dans les matches. Toky Ranaivo enchaîne les victoires comme des perles.

Il a prouvé son niveau sur le terrain. Classé 423e mondial chez les juniors, Toky Ranaivo a été très solide, hier, sur les courts du Club olympique de Tananarive (COT) lors de sa demi-finale qui l’a opposé au Tchèque Jakub Prachard.

Au terme de deux heures de match, Toky Ranaivo est parvenu à décrocher la victoire à l’arraché. Il a gagné d’abord par 6/3 le premier set avant de concéder le second sur 3/6. C’est dans le troisième set qu’il s’est démené pour venir à bout de son adversaire par 6/4.

En finale, Toky aura à affronter de nouveau le Britannique Luka Petrovic, vainqueur de son compatriote Roane Jones (6/4 6/2).

Durant la première étape du circuit mondial U18 grade 5 d’Antananarivo, Toky Ranaivo avait déjà battu le même adversaire en trois sets, en finale. Ce jour, il aura donc un ascendant psychologique et ambitionne de gagner un troisième titre après celui de la première étape et celui de Nairobi en 2018.

« Je suis motivé pour gagner la finale et ainsi obtenir un troisième succès dans le circuit mondial juniors grade 5. Le match va se jouer au mental. Sur le plan physique, j’ai encore quelques réserves pour jouer au mieux cette finale » , positive Toky Ranaivo.

100% russe

Chez les filles, la finale de l’épreuve du simple sera 100% russe. Ekaterina Leksina a eu raison de la Française Charlotte Florent en trois sets (0/6 6/1 6/3) et sera opposée à Lisina Vasilisa, vainqueur de Narindra Ranaivo en deux sets (6/0 6/1).

Dans l’épreuve du double, Toky Ranaivo et Luka Petrovic se sont imposés face aux Français Lucas Schur­devin et Johan Rakotomaharo (6/0 6/2). Ils affronteront en finale l’autre paire française composée de Samy Prot et d’Andrea Tiburzio, tombeuse du Mauricien Jake Lam Hau Chin et du Français César Bouchelaghem (6/2 1/6 10/6).

Chez les filles, les Fran­çaises Jenny Lim et Constance Levivier ont surclassé Les Malgaches Tsantaniony Iari­niaina et Finiaritra Andria­madison (6/0 6/2). Elles joueront la finale contre Charlotte Florent et Tea Zivic, vainqueurs de Narindra Ranaivo et de l’Égyptienne Farouk Habiba 7/6 6/4

Ce jour, les finales de la seconde étape du circuit mondial U18 grade 5 d’Antana­narivo démarreront à 9h.