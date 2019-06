JIOI 2019 – La flamme des Jeux passe par Rodrigues

La préparation des Jeux des Îles de l’océan Indien, du 19 au 28 juillet à Maurice, se trouve dans la dernière ligne droite. La flamme des Jeux voyagera à partir du 6 juillet.

Les 10e Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI) arrivent à grands pas. La flamme des Jeux foulera le sol rodriguais à l’aéroport de Plaine-Corail le samedi 6 juillet aux alentours de midi. C’est ce qu’a annoncé la commissaire de la Jeunesse et des sports, Rose de Lima Edouard-Ravina, dans une conférence de presse à «Le Récif» à Anse-aux-Anglais, en présence du Chief Executive Officer (CEO) du Comité organisateur des Jeux des îles (COJI) Maurice, Jean Pierre Sauzier et des membres de la commission responsable de la flamme des Jeux à Maurice et à Rodrigues.

La commissaire de la Jeunesse et des sports sera la première porteuse de la flamme. Après un parcours d’environ six heures à travers l’île, la flamme des Jeux convergera vers le stade de Camp-du-Roi pour un concert populaire aux alentours de 18 heures.

La torche a été remise officiellement à Rose de Lima Edouard-Ravina par l’équipe du COJI. Le parcours et le calendrier de la flamme ont été dévoilés officiellement lors de cette conférence de presse.

Arrivée de La Réunion

La flamme des jeux arrivera de La Réunion le 6 juillet. Après une cérémonie protocolaire, elle sera transmise à Rose de Lima Edouard-Ravina, qui prendra l’avion pour Rodrigues. Arrivée à l’aéroport de Plaine-Corail à 12 h 30, la flamme des jeux fera un parcours de 28 km. cent dix porteurs et mille accompagnateurs composés de sportifs de toutes les disciplines confondues, feront le relai pour transporter cette flamme.

Six athlètes rodriguais de haute pointure seront dépêchés de Maurice pour participer à l’évènement. La flamme des Jeux couvrira les six régions de l’île et comprendra six points d’arrêt. La flamme des Jeux fera un petit parcours en bateau du quai de Port-Mathurin jusqu’à Pointe l’Herbe avant de converger vers Camp-du-Roi. La vasque des JIOI sera allumée par un athlète.

«L’arrivée de la flamme des Jeux est un jour important dans le calendrier sportif des Jeux des Îles. Après seize ans, soit en 2003, nous accueillerons cet événement sur notre sol, avec tout son symbolisme, dans la solidarité et dans l’esprit communautaire. La flamme des Jeux représente la connexion des îles de l’océan Indien et permet la fraternité entre les îles. Les porteurs de la flamme seront des héros de Rodrigues», exhorte la commissaire de la Jeunesse et des sports. Rose de Lima Edouard-Ravina fait ressortir que tous les dispositifs sont mis en place afin de faire de cet événement un succès.

© lexpress.mu