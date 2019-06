Insécurité à Mandritsara – Des gendarmes blessés abandonnés par l’hélico

Alors que les hélicoptères de l’armée et leurs pilotes préparaient le show aérien du défilé du 26 juin, leur intervention a été demandée à Mandritsara. Trois gendarmes et un militaire ont été blessés par balles.

Les forces armées en détresse dans les brousses de Mandritsara. Condamnées à l’ultime recours de demander l’appui aérien d’une libellule de fer, les hommes au sol ont été abandonnés à eux-mêmes au moment des faits. Sur le champ de bataille, trois gendarmes, un militaire et deux civils sont blessés par balle. Un membre du fokonolona a trouvé la mort. Cette guérilla meurtrière a éclaté le lundi 24 juin. Alors que les nouveaux hélicoptères et avions de l’armée ont été réceptionnés officiellement à la Base Aéronavale d’Ivato (BANI), huit gendarmes de la compagnie territoriale de Mandritsara et quatre militaires, en train de suivre les traces d’une horde de bandits de grands chemins équipés d’armes de guerre, se trouvaient dans une délicate situation.

La poursuite a été lancée lorsque quarante dahalo munis de fusils de chasse, de trois Kalachnikov, d’un fusil d’assaut de la manufacture Saint-Etienne 1936 (MAS 36), et de tout un arsenal d’armes blanches, ont sévi dans la localité d’Andrangeza Andohajango.

Les malfaiteurs ont fait main basse sur quatre-vingts têtes de bovidé et ont pris en otage deux villageois. Un membre du fokonolona a été abattu lors du passage des malfaiteurs.

Au cœur des poursuites, les gendarmes et les militaires lancés aux trousses des brigands ont demandé l’intervention d’urgence d’un hélicoptère mais aucun appareil n’a été envoyé sur les lieux.

Controverse

Le lendemain, une fusillade a éclaté lorsque les deux camps se sont retrouvés nez-à-nez, faisant ainsi six blessés dans les rangs des poursuivants, à savoir trois gendarmes, un élément de l’armée malgache et deux civils.

Restés à leurs bases au moment où les affrontements faisaient rage, les libellules de fer ont été préparées à la parade militaire du 59ème anniversaire de l’Indépendance pour être vues dans le ciel de Mahamasina dans l’après-midi où les pilotes perfectionnaient leur participation au défilé du 26 juin. L’armée malgache dispose de deux autres hélicoptères Alouette II lesquels ne sont pas non plus intervenus à Mandritsara bien qu’absents du défilé militaire. L’épuisement de potentialité (NDLR : heures de vol permises avant entretien au sol) ainsi que la préparation logistique, dont le carburant, sont les problèmes les plus récurrents clouant au sol ces appareils de l’armée.

Les blessés sont pris en main dans des centres hospitaliers et les deux otages ont été libérés sains et saufs. En revanche, les fuyards tiennent encore le troupeau tombé entre leurs mains. Les poursuites continuent et l’envoi d’hélico après la célébration de la fête nationale a été annoncé.