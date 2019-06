Impôts – Les contribuables défaillants mis en garde

La campagne de sensibilisation fiscale bat son plein. Les responsables se tournent vers la nouvelle technologie pour motiver les déclarants.

Trois mille milliards ariary. C’est l’objectif de recette que se fixe la direction générale des impôts pour cette année d’exercice. Le montant, plus exactement 3173 milliards, ariary, a été confirmé par le directeur général des Impôts Germain, hier à Amboditsiry, en marge de l’inauguration des travaux de renouvellement des locaux de la DGI dans le cinquième arrondissement de la capitale. « Avec le taux de pression fiscale à hauteur de 12,3%, nous sommes à 100% des objectifs. Par ailleurs, afin de rétablir et maintenir l’équité et l’égalité de tous devant l’impôt, une campagne de poursuite des défaillants et d’action en recouvrement des arriérés est déjà en cours. Les communiqués à l’endroit de tous les contribuables sans exception ont été publiés depuis quelques temps. Dans le cas où une défaillance ou une fraude sont encore enregistrées, nous serons dans l’obligation de procéder au recouvrement forcé. Tous les moyens juridiques prévus par le Code général des impôts, jusqu’à l’exécution forcée, seront engagés jusqu’à leur épuisement. Cela va des saisies de comptes jusqu’aux saisies des biens selon l’ampleur de la défaillance », explique Germain. Une façon pour le directeur général des impôts de mettre en garde les contribuables les plus récalcitrants. Notamment, ceux qui n’ont pas honoré leurs obligations déclaratives et de paiement ou encore ceux qui sont notifiés d’un titre de perception sur leurs arriérés ou d’une décision de justice exutoire. Ainsi, afin de motiver ces derniers, la DGI a mis en place le nouveau système d’administration fiscale intégrée (SAFI).

Rapidité

Ce système dont le pilier central est le logiciel « Safira » a pour ambition de faciliter les procédures de déclaration fiscale via le traitement numérique des données déclaré par les contribuables en complément avec le système « Hetra online » mis en place depuis le mois d’août de l’année dernière. « Grâce à ce nouveau logiciel “Safira” le système SAFI, est en mesure de réduire les procédures de déclaration de manière conséquente. Une innovation qui encouragera peut être certains contribuables à s’appliquer davantage dans leur devoir civique », soutient Fenohasina Raobelina, chef du service d’information fiscale au sein de la direction général des impôts. En effet, si le délai de traitement des dossiers de déclaration avoisinait les quinze minutes pour chaque déclarant avec l’ancien système, grâce à Safira, ce temps de traitement est réduit à cinq minutes par dossier.

Après le centre fiscal du cinquième arrondissement, des centres fiscaux de la capitale suivis des services régionaux des entreprises d’Antana­narivo ainsi que de la direction des grandes entreprises seront mis aux normes d’ici le mois d’octobre de cette année. Le paiement électronique « hetra e-paiement » sera également opérationnel pour les grandes entreprises pour les impôts à payer en octobre 2019.