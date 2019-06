Automédication – Les médicaments anti-inflammatoires nocifs pour la santé

L’automédication à l’anti-inflammatoire est dangereuse pour la santé dans le mesure où elle peut atteindre les reins et entrainer une insuffisance rénale

Les jeunes sont les plus abonnés à l’automédication affirme Docteur Eliane Mikkelsen Alhenj Ranivoharisoa, spécialiste en Néphrologie à Befelatanana. Selon ses dires, les jeunes entre 24 et 30 ans sont ceux qui pratiquent le plus l’automédication en matière d’anti-inflammatoire. Ces jeunes sont plutôt attirés par le fait de faire disparaître la douleur plus facilement. « Environ deux patients tous les deux semaines sont atteints de la maladie des reins à cause de l’automédication » rajoute le médecin.

Selon sa constatation, ce sont souvent les douleurs dentaires, les maux de têtes ou la goutte qui amènent les gens à prendre plus que la dose autorisée. « C’est le cas, d’un patient qui avait présenté les signes d’une insuffisance rénale. Selon les examens et les diagnostics, celui-ci avait pris pendant dix jours des cachets d’ibuprofène avant de tomber malade » confie le docteur. Elle enchaine que, lors de l’analyse, la créatinine, une protéine dans le sang qui présente un taux plus élevé indique un disfonctionnement des reins. Ainsi, prise régulière et surdosage de médicaments anti-inflammatoire sont parmi les sources de l’insuffisance rénale chronique prise en charge au sein du service de Néphrologie, centre d’Hémo-dialyse de Befelatanana.

Prévention

Les signes que la maladie devient grave sont : absence de mictions, gonflement des pieds, hypertension, ainsi essoufflement. Dans ce cas, en examen clinique, le patient doit être admis d’urgence à l’hôpital.

L’automédication aux anti-inflammatoires est la source de nombreuses mala-dies, mises à part les mala-dies rénales. Le cœur peut être atteint en cas de surdosage. «La plupart des médicaments anti-inflammatoires, à une dose minime peuvent altérer le fonctionnement des reins, à contrario, d’autres, à forte dose peuvent entrainer leur disfonctionnement » ajoute-t-elle. Ainsi, la prise de médicament sans ordonnance médicale peut être fatale pour ces derniers, mais également lorsque la personne est un terrain à risque d’insuffisance rénale, notamment les diabétiques et les goûteux. « Il est toujours conseillé à tous les malades d’aller consulter un médecin puisque s’auto médicamenter est très dangereux pour la santé », préconise le médecin.