Analavory Itasy – Un mineur opère avec un gang

Un garçon de 15 ans a été appréhendé en flagrant délit avec ses deux coauteurs à Analavory Miarinarivo, mardi 25 juin. Armés, ils ont commis un braquage.

La criminalité n’épargne pas les enfants qui perdent des cartels. Le vol à main armée survenu le 25 juin, dans une localité à un kilomètre d’Analavory en était la énième preuve. Un mineur âgé seulement de 15 ans y aurait participé. Ses deux coéquipiers majeurs et lui ont fini par tomber dans la souricière tendue par les forces de la gendarmerie locale. Tous les trois ont été conduits devant le Parquet à Miarinarivo, hier.

Ce trio est originaire de Bengitsy et d’Imazy, dans la commune d’Analavory où cette récente attaque armée intervient seulement une semaine après une autre, faisant victime un opérateur économique.

Ce hold-up a, en effet, été perpétré à Antanikatsaka Ambatomitsangana, visant un magasin. Mardi 25 juin, il était exactement 18h15 quand l’alerte a été donnée. Sitôt avisée, la gendarmerie a accouru vers les lieux pour prendre les bandits en chasse. Elle a finalement porté, au grand bonheur des habitants, un coup dur en capturant cette association de malfaiteurs qui faisait longuement parler d’elle dans cette circonscription. « La course-poursuite a duré une heure. Chacun des braqueurs a été fouillé, mais ils n’avaient plus sur eux leurs armes et butins. Seul le sac avec lequel ils ont coltiné les objets volés, a été pris en leur possession », raconte un gendarme d’Analavory.

Intrusion

La famille victime a confirmé que c’étaient réellement ces trois captifs qui l’ont assaillie et dépouillée. Elle les a reconnus surtout avec leurs vêtements.

Sur les circonstances du braquage, selon le propriétaire du commerce, « la bande a profité de l’obscurité et attendu le départ des clients pour y faire intrusion. À l’intérieur, elle a brandi son arme de fabrication locale. Puis, elle s’est fait remettre le contenu de la caisse, d’un montant de 200 000 ariary, avec des biscuits et cigarettes». Elle est enfin repartie sans que personne dans le voisinage ne l’ait vue. Pendant cette scène de brigandage, du bruit a été entendu, mais nul dégât.

Pas plus tard qu’au début de la semaine passée, à Imazy, un opérateur économique local a subi le même sort et a perdu dix millions d’ariary. Le 19 mars, un boucher connu à Analavory se faisait également voler avant d’être assassiné. Il s’agissait de la même équipe de jeunes et d’adolescents qui a commis ces crimes barbares. Quatre de ses membres ont récemment été jetés en prison, à Miarinarivo.