Messages de solidarité – Ne baissons pas la garde

Grâce aux efforts des uns et des autres, à l’abnégation des personnels de santé, à l’opiniâtreté des forces de l’ordre, l’épidémie de coronavirus est en net recul. La grande affluence dans les hôpitaux et les CTC a disparu. Les nouveaux cas ont nettement diminué. C’est bon signe mais il ne faut pas baisser la garde. On a gagné une bataille mais la guerre n’est pas terminée. Un relâchement peut nous éconduire à la case départ.

Haritiana Rabezanahary, Responsable Juridique de SMARTONE et Doctorant en Droit des Affaires Université d’Antananarivo

Depuis l’année dernière, le milieu académique n’a pas été épargné par le covid. Actuel­lement, l’enseignement à Madagascar en général est totalement paralysé à cause des différentes mesures afin de freiner la propagation du virus. J’adresse particulièrement mes encouragements aux élèves qui passeront des examens officiels cette année, ainsi qu’aux étudiants et thésards qui, malgré la fermeture des différents centres de documentation, devront avancer et/ou finaliser leurs travaux de recherche. Des recherches qui, même en temps normal, ne sont pas du tout évidentes. À ce propos, gardez le cap, soyez toujours motivés et concentrés sur vos objectifs et, surtout, prenez soin de vous et de vos proches car comme dit le dicton malgache : la santé est la première des richesses.

Mialy Razafimandimby, Rédactrice et assistante virtuelle freelance.

Le monde retient son souffle et tout est au ralenti. Pendant que la nature se régénère, l’être humain essaie de réfléchir tant bien que mal au résultat de ses actions. De notre côté, on essaie de se recycler pour peser vraiment ce qui est essentiel. La covid a fait que nous pensions plus avant d’agir. Dans l’attente de la reprise d’un quotidien plus trépidant et plus réfléchi avec peut-être une mélodie plus douce pour bercer le tout, restons au chaud et à l’abri tout en protégeant nos proches.

Lalaoarimino Andrianasolo , Gérant & Propriétaire de Mino Pisciculture

Un problème de débouchés? Une baisse de chiffre d’affaires? Un grossiste obligé de vendre en détail? Visiblement c’est catastrophique, mais ce n’est pas la fin du monde. Le rayon du soleil qui baigne la terre chaque jour est déjà une grande preuve que la vie nous réserve de la lumière. Ne perdez jamais espoir! Il suffit d’être optimiste et organisé! #Protégez-vous # Protegez Les Autres.

Lucky Andrianirina, Président du Club Entrepreneurs Etudiants du Rendez-vous des Entrepreneurs (CEERE) / Gérant de Masàky

La chose commune avec de grands monuments ont perduré longtemps. Les pyramides de Gizeh, le Colisée, le Rova d’Antananarivo… Tout au long de leurs existences, ils ont vécu d’innombrables intempéries : pluies diluviennes, feues, tremblements de terre, pillages et bien d’autres. Mais jusqu’à ce jour, ils sont toujours là. Ils ont peut-être changé, les épreuves les ont façonnés. C’est tout autant de choses qui font leurs charmes et leurs authenticités. Nous faisons face à une crise, oui, mais quand nous en arriverons au bout, nous serons plus forts que jamais à l’image de ces monuments.

Tiandrainy Mihary Fahendrena Ratahianarison, Diplômée en MBA spécialisation RH à Mangalore University ( Inde) . Actuellement Assistante bilingue en recrutement chez Groupe SETEX

Voilà pour ma part: cette crise sanitaire a tout autant affecté le marché de travail comme nos carrières. Mais ne la laissez pas affecter vos rêves et vos aspirations professionnelles! Considérez cette période de pause comme un temps de préparation pour la récession de votre carrière. Profitez de chaque jour de bénédiction pour grandir un peu plus. Gardez le cap, restez con­necté(e) au réseau, ne perdez pas vos objectifs en vue. Toute chose a sa fin et quand les opportunités se présenteront, vous serez prêt(e)!

Yvon Ravalomanda, Chef de projet Informatique ETECH Groupe ARKEUP

Mes remerciements s’adressent particulière­ment à tout le personnel de santé pour leur courage face au coronavirus. Je voudrais exprimer mon soutien d’encouragement à l’État Malagasy pour les efforts déployés pour éradiquer la pandémie. J’adresse aussi un chaleureux remerciement à toutes entreprises qui se battent pour lutter contre la crise économique qui touche le pays. Force à vous! Stay safe.