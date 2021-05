Lutte contre la covid-19 – Le virus reste à l’affût

La deuxième vague de contamination au coronavirus connaît une baisse de régime. Maintenir le niveau de vigilance de ces dernières semaines est, cependant, la condition pour éviter qu’une troisième vague ne frappe le pays.

La vigilance est toujours de mise. Une nette amélioration de la situation sanitaire est palpable depuis quelques jours. Les médecins, les responsables étatiques et les simples observateurs s’accordent sur ce fait. Tous concèdent, également, que ce n’est pas le moment de baisser la garde.

Interviewée par une station privée de la capitale, hier, une technicienne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), relève que les indicateurs du quotidien permettent aisément de se faire une idée de la situation sanitaire. À Antananarivo et les trois districts qui lui sont limitrophes, considérés comme épicentre de cette deuxième vague, la situation s’est atténuée. Les allées et venues des ambulances sont nettement moins fréquentes. Il n’y a plus de longues queues devant les pharmacies ni les Centres de santé, tant publics que privés.

La courbe du taux d’occupation dans les hôpitaux et les Centre de traitements spécialisés pour la Covid-19 (CTC-19), connaît aussi une baisse encourageante. Dans les CTC le taux d’occupation moyenne, ces derniers jours, serait de trente lits. Alors qu’au plus fort de cette deuxième vague, les lits et équipements pour l’assistance respiratoire ne suffisaient pas. Les patients se bousculaient aux portillons des hôpitaux et des CTC. Des Centres de santé de base (CSB), et des hôtels médicalisés avaient même été mis à contribution pour augmenter la capacité d’accueil des malades.

Pour la journée du 27 mai, les chiffres officiels publiés rapportent quatre vingt-deux nouveaux cas positifs dans tout le pays. Face à la baisse du nombre de patients, l’État a décidé de fermer deux des cinq CTC-19 ouverts à Antananarivo et ses environs.

Relâchement

Selon les informations, il n’y a plus qu’un seul hôtel médicalisé opérationnel. Ce dernier est maintenu dans le cas où le taux de contamination repartirait soudainement à la hausse. Bien que la situation sanitaire s’améliore, les appels à la population de rester sur ses gardes sont toujours martelés. En l’état actuel des choses, Madagascar est, visiblement, en passe de sortir de la deuxième vague de contamination du coronavirus. Maintenir un niveau élevé de respect des gestes barrières est, cependant, impératif pour éviter une troisième vague de propagation de la maladie.

Le port constant de masque, le respect de la distance sanitaire, ou encore, éviter autant que possible les mêlées et les réunions à plusieurs et dans des endroits exigus sont des exemples des bonnes habitudes qu’il ne faudra pas oublier. Les médecins appréhendent surtout, le fait que le pays entre dans la saison hivernale. Le vécu de la première vague atteste que l’hiver revigorise la Covid-19 et favorise sa propagation. Depuis quelques jours, pourtant, un relâchement inquiétant est constaté chez la population.

Certains semblent oublier les gestes barrières. De plus en plus de personnes tombent les masques. Les beuveries après le travail reviennent dans le quotidien des salariés et inondent à nouveau les trottoirs des zones branchées. Des bars reprennent discrètement leurs fructueuses activités.

Les marchés et les supermarchés fourmillent de gens qui se collent et se piétinent, particulièrement les vendredi, veilles du week-end de confinement. Des lieux de culte ouvrent même clandestinement leurs portes. Des lignes de taxibe redeviennent des boîtes à sardines.

Les statistiques publiées quotidiennement rapportent toujours des cas de décès à cause de la Covid-19. L’effectif des patients présentant une forme grave, pour la date du 27 mai, est de deux cent un, soit le double du nombre de nouveaux cas enregistrés. Des faits qui démontrent que le virus est toujours là, qu’il continue à se propager et à tuer. Sauf changement, Andry Rajoelina, président de la République, devrait s’adresser à la nation, demain, pour faire part du bilan de cette quinzaine d’état d’urgence sanitaire, mais aussi, faire part des nouvelles mesures à appliquer.

L’amélioration de la situation pourrait amener l’État à relâcher un peu plus l’étau sanitaire, pour redonner de l’air à l’économie. Tôt ou tard, les restrictions sanitaires seront levées. Si elles permettent de briser la chaîne de contamination, elles ne sont pas des solutions pérennes, en effet. La prise de conscience et la vigilance permanente de tout un chacun sont alors, la voie idoine pour gagner cette guerre sanitaire. D’autant plus que, jusqu’à l’heure, il n’y a que peu d’engouement pour la vaccination.