Journée spéciale – Joie dans la simplicité pour la fête des mères

Malgré la crise sanitaire, la fête des mères continue à être célébrée dans une ambiance simple et conviciale. Pour les pâtissiers, le nombre de commandes monte en flèche depuis cette semaine. « Nous avons reçu beaucoup de commandes pour la fête des mères cette année. L’année dernière, nous n’avions reçu que cinq commandes. Cette année, le nombre de commandes a même triplé. Jusqu’à ce jour j’ai reçu quinze commandes pour dimanche », témoigne Mahenitsoa, qui tient une pâtisserie à Andraisoro. Selon cette pâtissière, toutes les tranches d’âge sont venues commander le gâteau pour la fête.

« Il y avait des enfants, des pères de familles. En général, ils veulent des gâteaux de toutes les formes et couleurs ainsi que de tous les goûts. Le prix varie de 2 500 ariary aà 3500 ariary. Le prix des gâteaux que nous vendons varie. Les commandes que nous recevons partent de 15 000 ariary pour un entier jusqu’à 25 000 ariary », explique la responsable. Cette année et exceptionnellement, les commandes seront livrées à domicile. Autres moyens, les clients passent à la pâtisserie pour les récupérer. Cette journée spéciale devrait être marquée par des petites attentions de la part de tous les membres de la famille. « Je veux faire une surprise à ma femme pour cette fête. On n’a pas de grand budget mais ma fille et moi avons pensé à un gâteau pour dimanche. Ma fille a préparé un petit cadeau», indique Ndriana, un père de famille.

Simplicité

Pour d’autres familles, des festins sont prévus pour la journée du dimanche. Pour cause de confinement, les courses ont été effectuées hier. « J’ai pris tout le nécessaire pour cette journée. Toutes les provisions pour le week-end ont été achetées dès ce jour. Il s’agit de légumes, de pâtes et d’autres recettes nécessaires», explique Niry. Les difficultés financières liées à la crise sanitaire ne permettent pas à certaines familles de célébrer cette journée spéciale en toute simplicité.

« Nous n’avons pas préparé un repas copieux. Nous faisons avec un petit budget cette année. Nous avons prévu un repas avec seulement les membres de la famille », indique Andy. Par ailleurs, les magasins qui vendent des cadeaux ont pu écouler certaines de leurs marchandises hier. Des montres, des sacs ou encore des vêtements sont les plus achetés. « L’important c’est d’offrir quelque chose avec le cœur et si c’est pas cher. Pour moi, il s’agit d’une marque de reconnaissance vis-à-vis de notre maman. Pour son courage et son amour pour sa famille », souligne Menja Vololoniaina