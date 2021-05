Immunisation contre la covid-19 – La vaccination s’ouvre à tous les adultes

La première campagne de vaccination contre le coronavirus se termine le 17 juin. Les vaccins seront, bientôt, périmés.

Toutes personnes âgées de plus de 18 ans, éligibles à la vaccination, peuvent, désormais, se présenter dans les centres de vaccination. Le vaccin Covishield n’est plus limité aux personnes âgées et aux personnes vulnérables. « Nous arrivons à mi-parcours de cette campagne de vaccination. Nous n’avons plus que trois semaines avant que les vaccins n’arrivent à échéance. Nous avons déjà donné près de trois semaines aux personnes prioritaires. Maintenant, nous allons ouvrir la campagne à tous ceux qui sont motivés pour se faire vacciner, à part les malades et les femmes enceintes », indique le directeur du Programme élargi de vaccination, auprès du ministère de la Santé publique, le Dr Rivomalala Rakotonavalona, hier.

Les deux cent cinquante mille doses de cette première vague de vaccin seront périmées le 17 juin, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La couverture vaccinale est, jusqu’ici, très faible. En trois semaines, même pas le quart des vaccins a été consommé. Trente mille personnes ont reçu leur première dose, depuis le 10 mai, selon le ministère de la Santé publique. Dans un rapport mondial, les personnes vaccinées à Madagascar sont au nombre de vingt-deux mille, à la date du 28 mai. Ceci représente à peine 0,1% de la population. Madagascar est encore très loin du compte. L’objectif est de vacciner toute la population.

Réticences

Les malgaches affichent de la réticence envers la vaccination contre le coronavirus. Les uns hésitent, d’autres refusent catégoriquement. L’apparition des cas de thrombose chez des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin AstraZeneca, un même produit que le vaccin Covishield, a créé des réticences. Le décès d’un médecin à Fianarantsoa, près de 24 heures après sa vaccination, a accentué les craintes de présenter les effets secondaires sévères du vaccin. Deux semaines après sa mort, le résultat des investigations menées pour élucider l’origine de sa mort, n’est toujours pas publié. La population attend ce résultat, pour passer ou non, à la vaccination.

Le ministère de la Santé publique et ses partenaires encouragent la vaccination contre le coronavirus. Pour eux, les risques du vaccin sont bien moins fréquents que les risques de la maladie à coronavirus. « Il sera difficile de maîtriser l’épidémie, si la couverture vaccinale est très faible. D’autres souches pourraient apparaître. Le virus continuera à se transmettre et les hôpitaux vont à nouveau être débordés », explique le Dr Jaures Churchill Rabemanantena, consultant en vaccination.