Farafangana – Des bandits volent et tirent sur trois personnes

Traumatisée par un braquage dont elle et sa famille ont été victimes, mercredi, à Farafangana, une femme enceinte a accouché prématurément. Elles ont été blessées par balles.

INSÉCURITÉ préoccupante. Au moins, huit hommes armés ont fait intrusion chez une famille commerçante, au cours de la nuit de mercredi, à Namohora Amibasy, du district de Farafangana.

Sans crier gare, les bandits ont charcuté leurs victimes dont une femme enceinte. Ils leur ont balafré la joue, le front, les yeux et les mâchoires et ont froidement fait feu sur eux. L’entourage ne pouvait pas résister aux violences, car les malfrats le tenaient en respect pendant qu’ils commettaient leur forfait.

À cause de la gravité de ses blessures, les traumatismes subis et les divers médicaments qu’elle devait prendre, la femme a accouché précocement. Son bébé et elle sont actuellement suivis sur leur lit d’hôpital. Son mari a dû être admis au bloc opératoire pour intervention chirurgicale urgente. Un autre membre de leur famille s’en est tiré avec quelques contusions. Il n’a pas besoin d’être hospitalisé.

Selon des détails officieux, les criminels ont mis la maison sens dessus dessous.

Ils l’ont fouillée de fond en comble. Ils y ont trouvé une somme de 400 000 ariary. Ils sont ensuite entrés au magasin pour rafler les marchandises que la famille venait de compléter dans la journée. Ils ont cassé les bières qu’ils n’ont pas pu emporter.

La bande s’est montrée impitoyable. Elle aurait opéré à visage découvert. La troisième victime ne parviendrait malheureusement pas à les identifier tous, étant donné que l’acte a été perpétré dans l’obscurité. Ils les ont éblouis avec leur lampe de poche, d’après des sources civiles.

La gendarmerie est saisie des investigations qui pourront apporter de la lumière sur l’affaire. Joint par téléphone, un officier au commandement de la compagnie de Farafangana affirme ne pas encore vouloir donner d’amples informations sur le hold-up.

« L’enquête est toujours en cours. Je confirme par contre que l’attaque armée a réellement eu lieu », a-t-il indiqué, sans pouvoir ébruiter maintenant l’évolution des recherches déjà entamées.