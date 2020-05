Toamasina – Le Pr Stéphane Ralandison comparaîtra devant le Tribunal

Le Tribunal de Toamasina sera, probablement, envahi par des personnes en blouses blanches, ce matin. Médecins, paramédicaux, étudiants de la Faculté de Médecine de l’université de Toamasina vont soutenir le Pr Stéphane Ralandison, doyen de cette Faculté qui comparaîtra devant des juges, ce jour. Hier, des officiers de la Section de recherches criminelles l’ont enquêté pendant des heures. Il a été autorisé à rentrer chez lui vers 16 heures. Puis, ce médecin a été appelé à revenir, une heure plus tard, pour être de nouveau libéré en­ début de soirée.

Son chef d’inculpation reste méconnu. Vraisemblablement, personne n’a voulu en parler, aussi bien les enquêteurs que les collègues du professeur qui sont venus l’assister. « Je ne peux rien vous dire pour le moment. L’enquête est en cours», indique une source auprès de la Gendarmerie. Une autre de dire : « Nous ne souhaitons pas parler de ce sujet, pour éviter une contradiction. Nous ignorons quelle sera la décision du Tribunal. » Même les professionnels de santé ont préféré se taire. « Nous ne connaissons pas la vraie raison de sa comparution au Tribunal», avance un médecin.

Un agent du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Morafeno dans lequel travaille le Pr Stéphane Ralandison, a affirmé que l’ancien directeur de cet établissement fait partie du personnel du CHU interrogé sur le décès du médecin porteur du coronavirus et retrouvé pendu dans une chambre de l’hôpital, dimanche matin. « L’équipe de garde, à savoir un médecin, des internes, des paramédicaux, le personnel d’appui, ont été également écoutés. Le professeur ne faisait pas partie de cette équipe de garde, mais il y passe tous les jours pour le suivi des patients. Il y était dans la matinée du dimanche», confie cette source.

Les professionnels de santé de cet hôpital avaient conclu au suicide. « Il montrait des signes de dépression la veille de son décès », affirme un agent du CHU. D’autres écartent tout soupçon de meurtre. «Personne à l’hôpital n’a de problème avec lui», soutient l’un d’eux. La famille du défunt, son côté, réfute pourtant le suicide. « Mon père n’est pas suicidaire. Il est allé à l’hôpital pour espérer une guérison et non pour y mourir », a déclaré, lundi, sa fille en pleurs. On sait, par ailleurs, que ce professeur a fait une publication incendiaire sur la tisane Covid-organics (CVO) sur Linkedin, publié le 20 avril. «Quand on dit qu’on a trouvé un médicament contre ce virus, (…), où étaient-ils testés ces médicaments ? Sur quels profils de patients ? Quels étaient les effets attendus puis obtenus ? Par quels moyens a-t-on mesuré ses effets? Car si les effets recherchés sont cliniques sur des patients peu ou asymptomatiques, eh ben…. Et si les effets recherchés sont biologiques, je vous lance le défi de pouvoir justifier cela au stade où nous sommes actuellement à Madagascar au vu de nos plateaux techniques», avait-il écrit­ notamment.

Plusieurs médecins refusent, en outre, les essais cliniques de la solution injectable pour le traitement du Covid-19 que l’État va lancer à Toamasina et à Antananarivo. Des observateurs supposent que cette comparution du Pr Stéphane Ralandison au Tribunal aurait un rapport avec tout cela.