Enseignants-Etudiants : Les activités en ligne favorisées

Les étudiants des universités et instituts espèrent qu’il n’y aura pas d’année blanche. Les cours en salles sont suspendus, en raison des restrictions pour contenir la propagation du coronavirus. Des établissements supérieurs cherchent des moyens pour que les enseignants et les étudiants puissent rester en contact permanent. L’École de management et d’innovation technologique (EMIT) et l’École nationale d’informatique (ENI) de Fianarantsoa exploitent désormais les nouvelles technologies de communication afin de poursuivre les cours.

« On ne peut pas parler de plateforme de cours à distance, il s’agit surtout du déploiement des nouvelles technologies en favorisant les échanges en ligne. Des enseignants préparent des cours en powerpoint, les partagent sur Facebook. Des étudiants en stage, envoient à leurs professeurs leur rapport à travers des vidéos en exploitant le même système, ce qui permettra aux enseignants de faire l’évaluation de leurs étudiants », précise Rivo Rakotozafy, enseignant à l’Université de Fianarantsoa. Pour répondre à la massification de l’enseignement supérieur à l’ère numérique, un projet de créer une plateforme de formation à distance est en cours d’étude.