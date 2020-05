Détection – Les nouveaux porteurs viennent de douze localités

Quarante-quatre nouveaux porteurs du Covid-19 ont été annoncés hier. Hormis le cas de treize malades, dont les lieux d’origine ne sont pas signalés, les trente et un autres proviennent de douze localités différentes. Dans la capitale où onze malades sont découverts, trois d’entre eux habitent à Mahamasina, dans le IVe arrondissement, un vient du quartier de Betongolo, tandis que sept sont des habitants de la périphérie (un à Alakamisy-Fenoarivo et six à AlakamisyAtsimondrano).

Sur les seize nouveaux malades de Toamasina, cinq avaient pour lieu de résidence le centre-ville même, un issu du quartier de Tanambao V, un de Morarano, un de Mangarano, un de Tsarahonenana, un d’Ankirihiry -Avaratra, cinq d’Analakaninina. L’annonce faite hier par la Pr Vololontiana évoque la détection du coronavirus chez une personne qui réside dans le campus universitaire de Toamasina. Les autorités locales se sont rendues sur place hier, pour remettre des vivres aux étudiants.