CUA – Des kiosques enlevés à Analakely

Dans la matinée, la rue du côté du Lycée Jean Joseph Rabearivelo a été quadrillée par des agents de la police municipale. Des kiosques en fer qui servaient de points de vente pour des gargotes et des marchands de tissus de friperies ont été enlevés de bon matin. L’action de la Commune Urbaine d’Anta­nanarivo est une représaille aux marchands qui envahissent les trottoirs pour assurer la fluidité de la circulation dans le centre-ville. « vingt-trois box ont été enlevés ce matin. Cette action a été effectuée avec la collaboration de la police municipale », indique Rija Randria­narison, Directeur des marchés au niveau de la CUA.

Les piétons peinent à se frayer un chemin à cause des implantations illicites. « Notre action a été initiée il y a quelques temps dans quelques points. Les marchands ont été notifiés par avance de cette opération et nous avons donné un délai. Passer ce délai, nous avons procédé à l’enlèvement de ces box », enchaîne-t-il. Mercredi, une douzaine de kiosques ont été également enlevés dont deux à Andrefan’Ambohijanahary et dix devant le rond-point menant vers Namontana. Cette action s’étendra dans les six arrondissements de la capitale.