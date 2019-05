Tennis – circuit africain u14 grade 1 – etape 1 de nairobi – Randy et Mahefa sacrés champions

Randy Rakotoarilala a remporté son tout premier tournoi du circuit africain grade 1 chez les U14. Mahefa Rakotomalala quant à lui est champion du double.

Une véritable performance. C’est ce que l’on peut dire par rapport à la prestation de Randy Rakotoarilala, actuellement numéro cinq africaine chez les U14 filles.

Après un parcours où elle a surclassé trois joueuses égyptiennes, Randy Rakotoarilala a gagné hier la finale du circuit africain U14 grade 1, étape 1 de Nairobi contre la Zimbab­wéenne Nicole Matukutire en deux sets (6/1, 7/6)

Une finale qui s’est jouée sur le court numéro 7 du Nairobi Tennis Club et qui a tenu en haleine le public durant moins de deux tours d’horloge.

Très posée et régulière mais aussi agressive quant il le fallait, Randy Rakotoa­rilala a facilement déroulé le premier set sur 6/1. Mieux, elle a pu mener 3/1 au second set avant le réveil de son adversaire qui a enchainé quatre jeux de suite pour mener 5/3.

Puisant dans toutes ses réserves, Randy est revenue à cinq jeux partout mais a tout de même concédé un jeu pour être menée 6/5. Elle serre le jeu, reste offensive et revient à 6/6.

C’est dans le tie-break qu’elle a montré toute sa puissance en le remportant 7/1.

« C’était un match difficile. Je me disais juste dans ma tête que je n’avais rien à perdre. J’avais moins de pression au premier set, mais mon adversaire est bien revenue dans le second. Là, j’ai pu mieux contenir mes émotions, j’ai été plus concentrée et plus forte que mon adversaire mentalement. Je suis très contente de cette victoire. J’aurai pu faire pareil au mois d’avril en Afrique du Sud mais bon… là on peut dire que je me suis bien rattrapée », rappelle Randy Rakotoarilala.

Masters

Avec cette victoire, Randy empoche 1000 points au classement africain et remontera dans le top 3 ou du moins dans le top 4 la semaine prochaine, quand les points seront comptabilisés. Son objectif reste le championnat d’Afrique U14 sur terre battue ainsi que le Masters qui se joueront en Afrique du Nord au mois de septembre.

Dans l’épreuve du double, Mahefa Rakotomalala et le Zimbabwéen Bénédict Badza ont été sacrés champions du tournoi. Ils se sont imposés devant la paire Zimbabwéenne Tommy Thompson et Takura Muhwan­dagara en trois sets 3/6, 6/2, 10/5.

Chez les filles, Randy Rakotoarilala et Nicole Matukutire ont perdu en finale contre les Égyptiennes Tofee Ghorab et Mariem Ibrahim Khaled (5/7, 3/6)

Rideau donc pour cette première étape du circuit africain U14 grade 1 de Nairobi. Les premiers matches de l’étape 2 qui porteront un coefficient grade 2 ont démarré hier même, mais ne débutera finalement qu’aujourd’hui.

Les quatre Malgaches à savoir Randy Rakotoarilala, Elisoa Andriantefihasina, Tefy Ranja Rabarijaona et Mahefa Rakotomalala seront toujours en lice pour briguer le maximum de points et ramener des titres comme au premier tournoi.