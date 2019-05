Résultats préfabriqués – Rajoelina annonce la victoire de l’IRD à Paris

Durant sa rencontre avec le Medef, hier, le président de la République a annoncé que l’IRD aurait conquis la majorité absolue à l’Assemblée nationale. Il parle de plus de quatre-vingt sièges gagnés.

La majorité absolue. À entendre Andry Rajoe­lina, président de la République, la coalition « Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina », connue sous le cigle IRD, aurait atteint ses objectifs électoraux. Le chef de l’État a indiqué que le front politique qui soutient l’Initia­tive pour l’émergence de Madagascar (IEM), a gagné plus de quatre-vingt sièges à l’Assemblée nationale.

« (…) Les partis soutenant l’Initiative pour l’émergence de Madagascar sont largement sortis vainqueurs du scrutin. Si nous avons estimé avoir soixante-cinq députés, aujourd’hui nous en sommes à plus de quatre-vingt-cinq, voire quatre-vingt-dix députés contre vingt pour notre concurrent politique sur place », a déclaré le locataire d’Iavoloha, lors de sa rencontre avec les membres du Mouvement des entreprises de France (Medef), hier.

Le président de la Répu­blique est en visite officielle en France. Un déplacement de six jours durant lequel il rencontrera son homologue français, Emmanuel Macron, ce jour. La délégation présidentielle veut, du reste, mettre en avant le fait que cette visite d’État servira, également, à séduire les investisseurs français. Le premier jour du chef de l’État en terre française a donc, été marqué par une rencontre avec le patronnat français regroupé au sein du Medef, à Paris.

Adhésion populaire

Lors d’une conférence de presse, hier, la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a, pourtant, demandé aux acteurs de s’en tenir aux règles électorales. Thierry Rakotonarivo, vice-président de la CENI, a rappelé que personne ne peut diffuser des résultats partiels ou complet à part ceux émanent de l’entité chargée de l’organisation du scrutin. Les propos du chef de l’État, hier, à Paris, a alors, été pointé du doigt par une partie de l’opinion publique.

Dès la fin des décomptes des voix, plusieurs candidats, dont ceux réputés d’opposition se sont, également, empressés de crier à tout vent leur victoire. Cet acte hâtif pourrait, toutefois, mettre en péril l’apaisement postélectoral, en cas de revirement des résultats. Les chiffres publiés par la CENI, hier, à 18 heures, ne font, en effet, état que d’environ 30% des bureaux de vote. Selon le vice-président de la CENI, la tendance définitive ne devrait être fixé qu’aujourd’hui.

Pour éviter d’entamer le processus qui devra encore, passer un verdict de la Haute cour constitutionnelle (HCC), la CENI a, cependant, indiqué que les résultats provisoires officiels qu’elle publiera ne concernera que le score de chaque candidat. « Nous ne dirons pas qui a gagné », a déclaré Thierry Rakotonarivo. Les contentieux électoraux et d’éventuels redressements de voix par la HCC sont, en effet, à prendre en compte.

Mettre en avant la victoire de l’IRD aux législatives, de prime abord, a été une manière pour le locataire d’Iavoloha de démontrer que la conjoncture sociopolitique dans la Grande île est idéale pour un investissement massif. « Madagascar va amorcer un virage à 180°, pour assurer sa croissance et son émergence. Nous invitons les investisseurs à venir à Madagascar, puisqu’il y a du changement. La volonté, la gouvernance et la conjoncture sont là », a-t-il lancé.

Pour densifier cet appel aux investisseurs, le président Rajoelina a ajouté, « en quelques mois, nous avons travaillé d’arrache-pied pour établir la paix et la sécurité. Les résultats sont perceptibles. La population adhère et reconnait les efforts. Pour preuve, lors des élections législatives de ce lundi 27 mai, c’est-à-dire, hier, les partis soutenant l’Initiative pour l’émergence de Madagascar sont largement sortis vainqueurs du scrutin ».

Faire de Madagascar la vitrine du développement de l’Afrique par le bais de l’industrialisation est le leitmotiv souligné, hier. Une majorité confortable à la Chambre basse sera un atout pour le pouvoir. Cela lui faciliterait les démarches législatives nécessaires à la mise en œuvre des projets inscrit dans l’IEM, notamment, lorsqu’il s’agira de prendre des mesures délicates, voir impopulaires. Le taux d’abstention record devrait, toutefois, amener le pouvoir à rester prudent quant à l’adhésion populaire.