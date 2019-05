Attentat électoral à itaosy – Jet d’explosif contre des bureaux de vote

Un explosif a été lancé dans l’enceinte de l’EPP Itaosy. L’acte terroriste a été pérpétré pendant les dépouillements dans les bureaux de vote.

Des fauteurs de troubles ont frappé à Itaosy le jour de l’élection législative. Alors que les membres des bureaux de vote s’afféraient aux décomptes des voix, une explosion a secoué l’École Primaire Publique (EPP) d’Itaosy. Une bouteille lancée de l’extérieur a atterri dans la cour pour exploser. L’engin contenait de l’acide, de source auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Itaosy. En revanche, il ne contenait ni d’éclats ni de projectiles susceptibles de faire des victimes selon les informations communiquées.

Des personnes se trouvaient encore sur les lieux lorsque l’attentat a été perpétré. Le liquide corrosif a aspergé certaines d’entre elles mais aucun blessé n’est, en revanche, à déplorer. Les bureaux de vote installés dans l’établissement scolaire pris pour cible sont sécurisés par des éléments des forces de l’ordre qui se tiennent à l’écart des électeurs tout en surveillant les lieux, mais leur présence dissuasive a été narguée par les auteurs de l’acte terroriste.

Les agitateurs ont sévi à la tombée de la nuit aux alentours de 18 heures. Ils ont ensuite couru comme des dératés dans la pénombre, pour s’évanouir dans la nature mine de rien.

Vaine poursuite

Des recherches ont été effectuées mais elles s’avèrent jusqu’à maintenant infructueuses. Sans tarder, les éléments des forces de l’ordre postés dans les environs ont engagé une poursuite et passé au peigne fin les alentours, mais sans résultats.

L’attentat a été commis à une étape délicate du scrutin, le comptage des voix obtenues. Des éléments d’intervention sur le qui-vive sont, de ce fait, venus à la rescousse pour raffermir le dispositif de sécurité en place. Aucun autre incident n’a été signalé pendant la suite du dépouillement des bulletins et de l’acheminement des résultats.

Les forces de police et celles de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête mixte. Jusqu’à hier soir, aucune arrestation n’a encore été signalée. Les recueils de témoignages ont été effectués pour remonter de fil en aiguille jusqu’aux fuyards. Un rapport a été transmis au quartier général de la Circonscription Inter-Régionale de la Gendarmerie nationale à Antananarivo.